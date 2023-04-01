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Erdoğan'dan Akşener'e "papatya çayı" göndermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti lideri Akşener'in, papatya çayı içi önerisine cevap verdi. Erdoğan, "Biz papatya çayının ne zaman içilmesi gerektiğini de biliriz ama sana da rezene tavsiye ederiz" dedi.

Elazığ'da temel atma ve anahtar teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener'e eleştiriler getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece İstanbul'da Çam Sakura Hastanesi, Murat Dilmener Hastanesi, Pakize Hanım Hastanesi bile bizim zamanla yarıştığımız hastaneler olmuştur. Çam Sakura şu anda dünyada örnek. Hanımefendi senin aklın bu işlere ermez. Biz papatya çayının ne zaman içilmesi gerektiğini de biliriz ama sana da rezene tavsiye ederiz. Kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım." ifadelerini kullandı.

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