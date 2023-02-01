Erdoğan'dan AK Parti Milletvekillerine devamsızlık uyarısı! Aldığınız maaş haramdır

Grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Burada üzülerek bir şeyi söylemek istiyorum; grubumuzun maalesef Genel Kurul'da toplantılara katılmada sıkıntı yarattığını dün öğrendim. Bu beni ciddi manada üzdü.

Bu millet kendi kasasından maaşı veriyor ve bu maaşla, milletvekili arkadaşlarımız bu görevi yapıyor. Genel Kurul'da eğer yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa bu millet hakkını sizlere helal etmez. Kim gelmediyse ben de hakkımı helal etmiyorum." ifadelerini kuıllandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Aile kurumunu Anayasa teminatı altında parlamentoya sunduk. Ey altılı masa, LGBT'yi kimler savunuyor söyleyin. Cumhur İttifakı'nın çalışmalarıyla düzenleme komisyonda kabul edildi. Bu yüce çatı altında hiçbir milletvekilinin ailenin korunmasını ve kadınlarımızın haklarını korumaya alan yasa teklifine hayır demeyeceklerine inanıyorum.

Tüm milletvekillerine şu çağrıyı yapmak istiyorum; iradenize ipotek konulmasına fırsat vermeyin. Bu tarihi fırsatın kaçmasına fırsat vermeyin. Genel Kurul'da vicdanlarınızın sesini dinleyerek Anayasa değişiklik teklifine evet deyin.

Hakkımı helal etmem

Burada üzülerek bir şeyi söylemek istiyorum; grubumuzun maalesef Genel Kurul'da toplantılara katılmada sıkıntı yarattığını dün öğrendim. Bu beni ciddi manada üzdü. Bu millet kendi kasasından maaşı veriyor ve bu maaşla, milletvekili arkadaşlarımız bu görevi yapıyor. Genel Kurul'da eğer yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa bu millet hakkını sizlere helal etmez. Kim gelmediyse ben de hakkımı helal etmiyorum. Bu sıradan bir olay değil. Eğer milletvekili adayı olmuşsan burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Aldığınız maaşlar haramdır, bunu da böyle bilin.

İsveç boşuna uğraşma, sen Kur'an'ın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz. Finlandiya ile ilgili daha az sorun var.