Erdoğan'dan 50+1 açıklaması: Parlamento karar verir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamaollaoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından siyaset gündemine oturan "50+1" tartışmalarına değinen Erdoğan, parlamentoyu işaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Karamollaoğlu, görüşmeye ilişkin detayları paylaşmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "50+1" konusunda pişmanlık duyduğunu iddia etmişti.

Konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur. Parlamento bu konuda bir değişikliğe giderse, adımı da ona göre atılır. Parlamento daha önce Anayasa ile ilgili bu konuda bir karar verdi. Yeni bir karar verir mi vermez mi? Onu da görürüz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 14:00'de bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı.