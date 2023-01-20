Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Bu da hayırlı bir adımdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan şunları ifade etti:

Şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık. Muhalefet partileri 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır.

Adaları silahlandırmak suretiyle gerek Lozan gerek diğer anlaşmalarla ilgili olarak bunlara ters adımlar atmaktadırlar."