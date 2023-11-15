Erdoğan’dan 10 yıl sonra bir ilk!

Ünsal ERGEL/ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 yıl sonra ilk kez TBMM'deki AK Parti Grubu yönetimi katına çıktı. AK Parti yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Güler'in daveti üzerine TBMM'deki grup konuşmasının ardından grup katına çıktı. 10 yıl aradan sonra üst katta bulunan AK Parti Grup Başkanlığı’na çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekillerini tek tek ziyaret ederek hal hatır sordu.

Ardından partisinin grup başkanı ve başkanvekilleriyle bir süre toplantı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’ta eşlik etti.

Sohbet ve değerlendirme toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun odasında öğle yemeğini yedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti TBMM Grubu ziyareti sırasında yoğun güvenlik önlemleri alınarak, kata yetkili personelin dışında kimse alınmadı. Yemeğin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’ten ayrıldı.