Erdoğan, zincir marketlere çağrıda bulunmuştu! Yüzde 50 indirim geliyor!

Kooperatiften yapılan yazılı açıklamada, "Gıda sektörünün en önemli oyuncularından Tarım Kredi Kooperatif Market; Türkiye'nin 81 ilinde 3 bini aşkın satış noktasıyla, kaliteden ödün vermeden, sağlıklı, doğal ve katkısız ürünlerini tüketiciler ile buluşturmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yaptığı enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek olma çağrısına karşılık olarak, mevcut indirim kampanyalarımıza ilave olarak 16 Ekim 2023 tarihinde başlayacak yeni kampanyamız kapsamında; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacaktır" denildi.

'ENFLASYON İLE MÜCADELEYE DESTEK OLACAĞIZ'

Enflasyon ile mücadeleye destek olmaya devam edileceği belirtilerek, "Ayrıca; cumartesi, pazar ve pazartesi günleri, çiftçilerimizden doğrudan tedarik ederek satışını gerçekleştirdiğimiz patates, soğan, elma, portakal, domates ve salatalık gibi meyve/sebze ürünlerinde 'Manavda Taptaze İndirim' kampanyamıza da devam etme kararı almış bulunmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek olma çağrısı doğrultusunda, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri olarak üretici ile tüketici arasında doğrudan bir kanal oluşturmak suretiyle çiftçilerimizin üretmiş olduğu doğal ve kaliteli ürünleri en uygun fiyatla tüketicilerimize ulaştırmaya ve ülke ekonomisine destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.