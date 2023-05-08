Erdoğan: "Yurt dışına kaçan FETÖ'cüler CHP'nin reklam ajansı gibi çalışıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne Selimiye Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Resmi rakamı aldırdım. Şu anda Edirne'de karşımda 25 bin kişi var. Terör örgütlerinin kimine bakanlık kimine hapisten çıkış sözü vermişler. Bizi ve bay bay Kemal'i kimin desteklediğine bakılınca tablo açıkça ortaya çıkıyor." ifadelerinde bulundu.

Erdoğan, "Dünkü İstanbul mitingini gördünüz. Bu kadar insanı vatan sevgisinden, evlat sevgisinden, ezan sevgisinden başka ne bir araya getirebilir? Vaat diye anlattıklarının yarısı yapılmış, yarısı da saçma sapan işler olan birine bu ülke bırakılır mı? 15 Mayıs günü limona çok ihtiyaçları olacak. Sokağa attıkları limonu onlar için ayıralım." şeklinde konuştu.

"Limonları bunlar için ayıralım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mayıs'ta Edirne'nin de kumar masasına hak ettiği cevabı sandıkta vereceğine inanıyorum. Edirne türküsünde ne var? Ayılana gazoz, bayılana limon. 14 Mayıs sabahı bunların limona çok ihtiyacı olacak. Hani bunların sokağa attıkları limonlar var ya, onları bunlar için hazırlayalım." diye konuştu.

"Artık yatırımları milletimizin refahına harcayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, modern dünyada farklı bir yere ulaştı. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan emniyete, spordan konuta her alanda kendisin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine taşıyacak yatırımlar yaptı.

Artık altyapı yatırımlarımızı önemli ölçüde tamamladık. Bundan sonra ülkemizin elde edeceği katma değerin büyük kısmını milletimizin refahını artıracak çalışmalara kullanaccağız. Karadeniz gazıyla buna hemen başladık. Gazımızı devreye alır almaz ilk ay konutlardaki tüm tüketimi ücretsiz yaptık." diyerek sözlerini noktaladı.