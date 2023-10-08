Erdoğan yine haklı çıktı! CHP'de olaysız kongre yok!

CHP seçimlerin ardından ikiye bölündü. Bir yandan değişimciler Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isterken, diğer yanda mevcut yönetimle devam etmek isteyenler var.

Buna karşılık parti liderinin tüm uyarılarına rağmen olaylı başlayan kongre süreci de aynı tempoda devam ediyor.

CHP'de, kurultay sürecine odaklanılırken, adeta bir taht kavgasının yaşandığı gerilim il kongrelerinde de kendini hissettiriyor.

Son dönemde neredeyse her CHP kongresinde görmeye alışılan görüntülere bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Kongeresi'nde taraflar birbirine girdi

Bu kez kavga aylardır beklenen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde yaşandı. Kongre boyunca partililerinin konuşmasına izin vermeyen CHP'liler sık sık birbirine karşıt söylemlerle tepki gösterdi.

Kongrede CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren kürsüye gelerek konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu destekleyen sözler sarf eden Avseren, kongre merkezinin balkonunda yer alan bir grup tarafından yuhalandı.

Bir başka grup da yuhalayan gruba tepki gösterince ortalık gerildi. Kavga bir anda büyüdü. Sandalyeler havada uçuştu.