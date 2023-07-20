Erdoğan: Yeni terminal, 10 milyon kişiye hizmet verebilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'deki Ercan Havalimanı açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Yeni terminal, eskisine kıyasla 6 kat büyütülmüştür. Bu şekilde 10 milyon yolcuya hizmet verebilecek duruma gelmiştir."

"Uluslararası toplumu, (KKTC'ye yönelik) hukuki temelden yoksun, tamamen siyasi kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum."

"Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir."

"Bu eser, Doğu Akdeniz’de bir istikrar havzası olan KKKC'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır."

"Bugün itibarıyla Ercan Havalimanı, Kıbrıs Adası’nın en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı konumundadır."