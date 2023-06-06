Erdoğan, yeni kabineyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erdoğan ve yeni kabine üyeleri, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçip Anıtkabir özel defterini imzaladı.

"85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminde yeni Kabine üyelerimizle huzurunuzdayız. Bugün Kabine toplantımızı yaparak Türkiye Yüzyılı'nın inşası için yola çıkıyoruz. 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz. Bizlere emanetiniz olan Cumhuriyet'in 100'üncü yılında şahlanış dönemimizin başlangıç noktası haline getireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bakanlar ile ilk Kabine toplantısını bugün gerçekleştirecek. İlk toplantıda yeni dönemin yol haritası ele alınacak.