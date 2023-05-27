Erdoğan: Yarın akşam Kandil dışında kimse üzülmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un Beykoz ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Şimdi burada 70 bin kişi olduğuna göre bu akşam durmayacağız; akraba, eş, dost herkesi arıyor muyuz? Yarın akşam ben Beykoz'dan müjde bekliyorum."

"Ahde vefanız, aşkınız için sizlere teşekkür ediyorum. Dayanışmanız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum."

"Bu meydanda demokrasi kahramanlarını görüyorum. Bu meydanda 28 Mayıs akşamı sandıktan yükselecek gür sedayı görüyorum."

"Bu coşkuyu asla kaybetmeyeceğiz değil mi? Tıpkı bugün bu meydana koştuğumuz gibi yarın da sandıklara koşuyor muyuz?"

"Yarın akşam Kandil dışında hiç kimse üzülmeyecek"

"Hepimiz adımızı tarihe yazdıracağız. Yarın akşam öyle bir kazanacağız ki birliğimize dirliğimize uzanan kirli eller dışında kimse kaybetmeyecek. Öyle bir kazanacağız ki milli iradeye parmak sallayan hadsizler dışında, Kandil'den Türk siyasetini dizayn etmeye çalışanlar dışında hiç kimse üzülmeyecek."

"Yurt dışında 2 milyon kişi oy kullandı, PKK onlara da saldırıyor. O torbalardan da gümbür gümbür Cumhur İttifakı çıkacak. Her zaman dükkanını "Bismillah" diyerek açan esnafımız da kazanacak. Gençlerimiz de kazanacak. Milli iradeye güvenen, ülkemiz için hayal kuran herkes 28 Mayıs seçimlerinden kazanmış olarak çıkacaktır."

"Tüm kışkırtmalara rağmen sandığa gölge düşürmeyenler, hukuktan ayrılmayanlar sonuçtan bağımsız olarak bu seçimlerde muzaffer sayılacaktır."

"Bu cambazlığı bırak"

"Bu sahtekarlar kadınlar kaybedecek diyor, kadınlar niye kaybedecek. 21 senedir bu ülkenin kadınları hiç kaybetti, hep kazandı Bay Kemal. Nur Serter ikna odalarında kızların başını açmaya çalıştı. Şimdi nerede Nur Serter yok."

"Bu sahtekarlığı bu cambazlığı bırak. Ne olduğunuzu biliyoruz. Biz kimsenin dışlanmadığı bir Türkiye'yi kurduk. Benim kızım kızlarım İmam Hatip okulunun kapısından çevrildiler. Ben kızımı bir arkadaşım müdür olduğu okula göndermek zorunda kaldım."

"Beykoz'dan bu sefer rekor bekliyorum. Rekora hazır mıyız, sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Beykoz 28 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz? 28 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Bunun için son ana kadar çalışıyor muyuz. Beykoz maşallah yarına hazır."

"Bütün illerimize mührümüzü vurduk"

"İstanbul'la birlikte 81 ilimizin tamamına mührümüzü vurduk. Yavuz Sultan Köprüsü'nü kim yaptı? Bir de bunlara sorun ya Bay bay Kemal siz ne yaptınız? 4 yıldır bu Ekrem İstanbul'da belediye başkanı. Ne yaptı? CHP demek ne demektir çöp, çamur, çukur. Kemal efendi nerede Bodrum'da, nerde Van'da Seçim mitinginde. Sana ne Van'dan."

"Kardeşlerim bunlar talimatı Kandil'den alıyor. Biz talimatı Allah'tan ve milletten alıyoruz. Aramızdaki fark bu. Cudi'de bu teröristleri inlerinde öldürdük mü, Gabar'da, Tendürek'te öldürdük."

"Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizi Selo'nun talimatıyla öldürdüler mi? Ne diyor bay bay Kemal, Selo'nun çıkmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz diyor."

"Sana delikli kuruş bile vermezler"

"Herkesin hayatına dokunan nice işler yaptık. Bay bay Kemal sen bizim bayrak sevgimizle aşık atamazsın. Bay bay Kemal Kandil'den aldığı talimatla konuşuyor. Sen bayraksızlarla yürüyorsun. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır."

"Bay bay Kemal çıkmış şimdi milliyetçi olmuş. Öyle masa yumruklamakla milliyetçi olunmaz. Kandil'le Pensilvanya'yla kol kola girenlerden milliyetçi olmaz. Meydan meydan dolaşıp eli kanlı katillere özgürlük isteyenden de milliyetçi olmaz."

"Londra'dan 300 milyar dolar alacakmış. İnandınız mı? Sana delikli kuruş vermezler, delikli kuruş. Milliyetçilik eserle olur. Şu büyük şehirlerde ne yaptınız? İstanbul'da ne yaptınız, rezalet. Ankara'da, İzmir'de ne yaptınız? Rezalet."

"Milliyetçilik al yıldızlı bayrağa uzanan kirli elleri kırmakla olur. Milliyetçilik kendi kararlarını kendisi almakla olur. Biz Cumhur İttifakı olarak işte bunu yaptık, başardık. Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefine leke sürdürmedik. Ne hak yedik, ne emperyalist güçlerin hakkımızı yemesine izin verdik. Milletimizin huzuruna yeni bir teklifle çıkıyoruz. Bunun adı ne, Türkiye Yüzyılı."