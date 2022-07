Erdoğan ve Reisi'den terörle mücadelede iş birliği mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi, başkanlığında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci toplantısı bitti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Değerli kardeşimle(Reisi) önce dar kapsamlı daha sonra heyetlerarası toplantılarımızı gerçekleştirdik. Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantımızı böylece bitirmiş olduk. İstişarelerimizin ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel tüm bu alanlardaki görüşlerimizi ifade etme fırsatı bulduk.

Savunma sanayii alanında iş birliği

30 milyar dolarlık bir ticari hacme ulaşma hedefimiz var. Şu an itibariyle 7,5 milyar doları yakaladık, inanıyorum ki iki ülkenin kararlı yürüşüyle bu hedefe ulaşacağız. Savunma sanayii alanında atacağımız adımlarda bu süreci hızlandırmamız mümkün. Gerek petrol, gerek doğalgaz alanında atılacak adımlarla da bu mümkün. Türkiye olarak son yıllarda özellikle savunma alanında önemli gelişmeler kaydettik. Bu konudaki dayanışmamızı çok ama çok önemsiyorum.

Terörle ortak mücadele vurgusu

Terörle mücadelemiz büyük bir önem arz ediyor. PKK, PYD,YPG, FETÖ terör örgütleri, her iki ülkenin de ciddi anlamda baş belasıdır. Bildiğiniz gibi biz bunları artık NATO sözleşmesinin içine de soktuk. Bunlar hangi ülkede olursa olsun o ülkenin huzurunu kaçıran örgütlerdir. Dolayısıyla bunlar dayanışma içinde bir mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor."

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Şüphesiz Sayın Erdoğan'ın İran ziyareti, iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesi için önemli olacaktır. Yaptığımız görüşmelerde ve toplantılarda iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkiler başta olmak üzere pek çok konuda başlığı ele aldık. 30 milyar dolarlık bir rakam belirledik, ve bu mevcut ticaret hacminin 3 katına çıkacağı anlamına geliyor.

Doğalgaz ihracatı anlaşması uzatıldı

İki ülkenin sanayi siteleri kurması, bugün üzerinde anlaştığımız konulardan birisi. İki ülke de bilgi ve teknoloji parkları kurulması ve bu alanda şirketlerin kurulması müzakerelerimizin konularından biri olmuştur. İki ülke arasında doğalgaz ihracatı ile ilgili bulunan 25 yıllık anlaşmanın süresinin uzatılması konusunda anlaştık. Bugünkü toplantılarımızda iki ülke arasında yatırım konularını geliştirmek ele alındı ve görüşüldü. İki ülkenin ticaretin ve ilişkilerin artmasına vesile olacaktır.

Güvenlik alanında iş birliği mesajı

Güvenlik alanındaki iş birliği çok önemli konulardan birisi, iki bölgenin güvenliği ve sınır bölgelerinin güvenliği ele aldığımız konulardan birisi oldu. Terörizmle, organize suçlarla mücadele görüşüldü. Terör örgütlerinin farklı isimleri olabilir, ama her kim halklarımızın, sınırlarımızın güvenliğini tehlikeye atıyorsa onlarla mücadele etmeliyiz. Batı'da uygulanan ikili standartlar var, terörizmle her başlık altında mücadele edilmeli. Özellikle her iki tarafta Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını vurgulamıştır. İki ülke arasındaki ilişkiler, uluslararası işbirliği ile sonuçlanabilir. Bu da uluslararası güvenliğin artmasını sağlayacaktır, bu konudaki irademizi ortaya koyduk."