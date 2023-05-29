Erdoğan ve Biden telefonda görüşecek!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam Biden ile görüşeceğini söyledi.

Kalın, "Bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden ile bir telefon görüşmesi olacak. Sadece Biden değil, Fransa, İspanya ve birçok ülkenin lideriyle görüşme olacak." dediği öğrenildi.

Mehmet Şimşek kabinede yer alacak mı?

Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından gözler yeni kabineye çevrildi. En çok merak edilen başlıklardan biri de Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminde yer alıp almayacağı konusuydu.

Mehmet Şimşek'le ilgili de açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın “Mehmet Bey, kabine de olur veya olmaz, ama ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek.” diye konuştu.