Erdoğan ve Biden, NATO zirvesi öncesi bir araya geldi

İspanya'daki NATO Liderler Zirvesi'nde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi sırasında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Tokalaşan iki lider bir süre sohbet etti. Erdoğan ve Biden'a daha sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson da katıldı. İki lider, daha sonra NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile birlikte gazetecilere poz verdi.

Daha sonra zirveye katılan liderlerle aile fotoğrafı çektirildi.