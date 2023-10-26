Erdoğan: Türkmenistan ile fikir birliğine vardık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile ortak düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Bugünkü görüşmelerimizde ilişkilerimizi tüm yönleriyle değerlenirdik. 13 alanda anlaşmalar yaptık. Türkmenistan enerji kaynakları açısından dünyanın en büyük ülkeleri arasında yer alıyor. Türkmenistan doğalgazı stratejik bir değer kazandı. İş birliği mekanizmaları sayesinde enerji güvenliği adımlarını önemsiyoruz. Hazar geçişli görüşmelerimizi paylaştık.

Görüşmelerde Türkmenistan ile birçok konuda fikir birliğine vardık.

Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olan Türkmenistan'ı artık aile meclisimizde tam üye olarak görmek istediğimizi vurgulamak istiyorum. Türkmenistan'daki şirketlerimiz 50 milyar dolar üzerinde müteahhitlik projesine imza attı.

Türkiye, Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. Türkiye bağımsızlığından bu yana Türkmen kardeşlerinin yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Sayın başkana ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Türkiye-Türkmenistan arasındaki gücün nereye vardığını görüyoruz. Görüşmelerin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.