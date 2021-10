Erdoğan, "Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Konuşmasına "Adana'ya Gel Gidek" türküsünün sözlerini okuyarak başlayan Erdoğan, "Biz de işte bu güzel türküdeki davete icabetle bugün Adana'dayız. İnşallah Adana'nın kebabından yiyeceğiz, şalgamından içeceğiz. Adanalıların gönlünden kopup gelen sevgisiyle de bu güzel buluşmamızı taçlandıracağız." diye konuştu.

Adana'nın kendilerinden, kendilerinin de Adana'dan vazgeçmeyeceğini söyleyen Erdoğan, "Allah'ına kurban Adana, gadan alırım Adana. Adana'yı özlemişiz, maşallah Adana da bizi özlemiş." dedi.

Adana'ya eli boş gelmediklerini dile getiren Erdoğan, bugün yaklaşık 2,2 milyar liralık kamu yatırımıyla 1,8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının resmi açılışını yapacaklarını belirtti.

Erdoğan, eğitimde 63 okulu ve 2 öğrenci pansiyonunu hizmete açacaklarını, gençlik ve sporda ise yeni stadyumun ikmal inşaatının ve iki adet biner kişilik öğrenci yurdunun, 3 futbol sahasının ve tamamlanan diğer projelerin açılışlarını yapacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık alanında 250 yataklı Ceyhan Devlet Hastanesinin, 7 aile sağlığı merkezi ve 112 biriminin de aralarında bulunduğu yatırımların resmi açılışlarını yapacaklarını ifade etti.

Yeni adalet sarayı ve lojmanları, Adana ile Mersin arasındaki tren yolu hattının tamamlanan kısımlarıyla çok sayıda yol projesini hizmete açacaklarını anlatan Erdoğan, enerjide çeşitli maden ve elektrik yatırımlarının resmi açılışlarını da yapacaklarını dile getirdi.

İçişleri Bakanlığının yeni kaymakamlık ve emniyet binalarından Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine kadar çok sayıda yatırımı resmen hizmete aldıklarını belirten Erdoğan, çevre ve şehircilikte ise İller Bankasının çeşitli ilçelerde tamamladığı altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla Sarıçam ve Düziçi'ndeki TOKİ projelerini hizmete açacaklarını bildirdi.

Tarım alanında çok sayıda kırsal kalkınma ve orman yatırımının resmi açılışları ile kültür ve turizmde yeni müzenin ikinci etabıyla tamamlanan diğer yatırımların açılışını da gerçekleştireceklerini dile getiren Erdoğan, sanayi ve teknolojide ise Çukurova Kalkınma Ajansının desteklediği projeler ile Hacı Sabancı Organize Sanayi altyapı yatırımlarının açılışlarını yaptıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların yanında pek çok bakanlığımızın ve kurumumuzun sizlere daha iyi hizmet vermek için tamamladığı hizmet birimlerinin resmi açılışlarını da buradan gerçekleştiriyoruz." dedi.

Çukurova Üniversitesinin tamamladığı yatırımların açılışlarını bizzat yerinde yapacaklarını söyleyen Erdoğan, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin yatırımlarının hizmete alımını da buradan yapacaklarını dile getirdi.

Tüm yatırımların şehre hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu yatırımların kazandırılmasında emeği geçenleri de tebrik etti.

Bugün burada Türkiye'de özel sektör eliyle yapılan en büyük yatırımlardan birinin imza ve temel atma törenini gerçekleştirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Ayrıca salgın döneminde inşası tamamlanarak faaliyete geçen 26 fabrikanın da toplu açılış törenini yapıyoruz. Temelini atacağımız petrokimya tesisi ve açılışını yapacağımız fabrikalar, Türkiye'nin en zor şartlarda dahi nasıl hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediğinin birer sembolüdür." diye konuştu.

Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin inşa edileceği Ceyhan Endüstri Bölgesi'ni 2007 yılında kurduklarını anımsatan Erdoğan, "Amacımız burada ülkemiz sanayinin en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden biri olan polipropilenin üretilmesini sağlamaktır. Bu işi üstlenen şirketimiz Ceyhan'da 1,7 milyar dolarlık bir yatırım yapacak. Yatırımcımız ham maddesini temin edeceği Cezayir'in milli enerji şirketiyle ortak olarak bu işe başladı." dedi.

Bugün de tesisin inşa sürecinde iş birliği yapılacak diğer firmalarla gereken anlaşmaların imzalandığını söyleyen Erdoğan, "Tesisin 2024 yılında tamamlanıp üretime geçmesi hedefleniyor. Buradaki üretim inşallah polipropilen ithalatımızın yüzde 20'sini karşılayacak. Böylece ülkemizin cari açığına 250 milyon dolarlık pozitif yönde katkı sağlanacak. Tamamı geri dönüştürülebilir, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretim ilkeleriyle faaliyete geçirilecek bu tesis, kendi alanında dünyanın en ileri teknolojileriyle kurulacak. Bu yatırım sayesinde Türkiye'nin ihracatında otomotivin ardından 20 milyar dolarlık rakamıyla ikinci sırada yer alan kimya sektöründe dış ticaret açığı vermekten kurtulacağız." diye konuştu.

Yatırımın hayırlı olmasını dileyen, yatırımcı firma, Cezayirli ortağı ve inşa sürecinde iş birliği yapacağı kuruluşlara teşekkür eden Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Her zaman söylediğim gibi Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine sağladığı büyük kazançla hep memnuniyet duyar. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları küresel üretim ve lojistik sisteminin yeni baştan kurulduğu şu dönemde Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. 'Gelin hep birlikte kazanalım' diyerek kapılarımızın yatırımcılara sonuna kadar açık olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum."

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bugün faaliyete geçen 26 fabrikanın da açılışını yaptıklarını belirten Erdoğan, "Bay Kemal, bak fabrika var mı diyordun? İşte buyur 26 fabrikayı bugün açıyoruz. Öncelikle bu fabrikaların her birinin müteşebbislerine şükranlarımı sunuyorum. Dünyanın, salgın ve iklim değişikliği gibi krizlerin pençesinde kıvrandığı bir dönemde yapılan bu yatırımlar, iş insanlarımızın vizyonunun derinliğine işaret ediyor. İşte hep birlikte görüyoruz. Hemen yanı başımızdaki Avrupa olmak üzere gelişmiş ülkelerin hemen tamamı ihtiyaçlarını karşılamak için nereye yöneldiler? Ülkemize yöneldiler." ifadesini kullandı.

İhracatın her ay rekorlar kırarak arttığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor. İstihdamda salgın öncesi dönemin dahi üstüne çıktık. Böylece ülkemiz 2020'de yüzde 1,8 büyürken bu yılın ilk çeyreğinde 7,2, ikinci çeyrekte ise 21,7 büyüme oranlarıyla yükseliş trendini sürdürdü." dedi.

- "Yükselen her yeni fabrika bacası geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağlıyor"

Hiç şüphesiz bu başarının ardındaki asıl kahramanların yatırımcısı ve işçisiyle özel sektör olduğunu vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti:

"Biz hükûmet olarak bu başarıdaki katkılarından dolayı işçilerimize olan teşekkürümüzü kamu toplu iş sözleşmesindeki yüksek zam oranlarıyla ifade ettik. Özel sektörümüzün de işçilerimizin haklarını verme konusunda aynı hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Geçtiğimiz aylarda Gaziantep'ten Konya'ya, Kocaeli'den Kahramanmaraş'a, ülkemizin dört bir yanında yüzlerce sanayi tesisini hizmete açarak iş dünyamızın dinamizmine yakından şahit olduk."

Bugün de Adana'da 26 fabrikayla bu kervana yeni katarlar ilave ettiklerini belirten Erdoğan, "Yükselen her yeni fabrika bacası geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağlıyor. Ülkemizdeki organize sanayi bölgelerinin sayılarının 325'e ulaşması, iş dünyamızın yatırım ve üretim iştahının artarak sürdüğünü gösteriyor." dedi.

- "Ülkemizi geleceğin üretim altyapılarına kavuşturmakta kararlıyız"

Açılışını yaptıkları Ceyhan Endüstri Bölgesi gibi 23 büyük ölçekli yatırım içeren projeyi de hayata geçirdiklerini hatırlatan Erdoğan, endüstri bölgelerindeki tüm yatırımların tamamlandığında sağlayacağı 83 bin ilave istihdam yanında dış ticarete yıllık 23 milyar dolar katkı yapacağını söyledi.

Bir süre önce Türkiye'nin 2053 vizyonunun ilk ve en iddialı hedefi olan Yeşil Kalkınma Devrimi'ni ilan ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, "Artık ülkemizde yapılan her yatırımı, tıpkı bugün temelini atacağımız tesis gibi bu anlayışla planlayacak ve hayata geçireceğiz. Dijitalleşme ve yapay zeka gibi teknolojinin sağladığı yeni imkanları da en iyi şekilde kullanarak ülkemizi şimdiden geleceğin üretim alt yapılarına kavuşturmakta kararlıyız. Milli teknoloji hamlemiz bu vizyonumuzun ve irademizin en somut ifadesidir." diye konuştu.

- "Bizim istikametimiz her zamanki gibi milletimize dönüktür"

İnsansız hava araçlarından yerli elektrikli otomobile kadar pek çok atılımı bu vizyon sayesinde bugünkü seviyesine getirdiklerini ifade eden Erdoğan şunları söyledi:

"İnşallah Yeşil Kalkınma Devrimi ile sanayiden ihracata, her alanda ülkemizi yeni bir seviyeye çıkarıyoruz. Gençler başta olmak üzere bu gerçeğin farkında olan herkes yaşanan gelişmeleri büyük bir heyecanla takip ediyor. Dünya ve Türkiye gerçeklerine gözleri de gönülleri de kapalı olanlar ise kendi kısır gündemlerinin peşinde bir o tarafa, bir bu tarafa savrularak aslında ne kadar sığ ve kifayetsiz olduklarını gösteriyor. Bunlara kalsa ülke olarak, araya gideriz, kimse dönüp bakmaz.

Bizim istikametimiz her zamanki gibi milletimize dönüktür. Milletimiz bizden ne istiyor? Yatırım istiyor, işte yatırım. Milletimiz bizden ne istiyor? Üretim istiyor, işte üretim. Milletimiz bizden ne istiyor? İstihdam istiyor, işte istihdam. Milletimiz bizden ne istiyor? Güvenlik ve huzur istiyor, işte güvenlik işte huzur. Milletimiz bizden ne istiyor? Kendisinin ve ülkesinin başı dik olmasını istiyor, işte güçlü ve büyük Türkiye, velhasıl milletimiz istiyor, biz de yapıyoruz. Bugüne kadar hep öyle oldu, bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Bizde zorsunmak yok, sıkıntılarımız elbette var ama hamdolsun hepsinin de çözümü bizde mevcut."

- "Vatandaşlarımızı koruyoruz"

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyanın, siyasi, sosyal ve ekonomik sorunların ateşiyle kavrulduğu bir dönemden geçtiğini belirten Erdoğan, "Ülkemizin en az hasarla hatta çoğu alanda çok büyük kazanımlarla bu dönemi geride bırakması için çalışıyoruz. Mesela küresel düzeyde enerji, mal, hizmet fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde bunları 3'te 1'i, 5'te 1'i oranında yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz." dedi.

Dünyanın değişik bölgelerindeki küresel krizlerden de örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Amerika'nın, İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok, benzin. Aynı şekilde, Almanya'da, Fransa'da kuyruklar, yiyeceklerini bulamıyorlar. Elhamdülillah Türkiye'de böyle bir sorun yok. Ülkemizi bugüne kadar önüne çıkan her engelden, her sorundan, her saldırıdan, her badireden nasıl kurtardıysak bugün de aynısını yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Varsın ötekiler kendi yalan ve iftira çukurlarında debelenip dursunlar. Biz, 'Yaparsa yine AK Parti yapar' diyerek işimize bakmayı sürdüreceğiz, gerisi lafı güzaf. Herkesin sözü ve duruşu kendi cibilliyetini gösterir. Biz Adanalı gibi delikanlı, Adanalı gibi harbi, Adanalı gibi çalışkan, Adanalı gibi dik duruşlu bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Rabb'im muhabbetimizi, sevgimizi, uhuvvetimizi daim eylesin diyorum."

Geçen 19 yılda 81 vilayetin tamamını da Cumhuriyet tarihinde görülmemiş yatırımlara kavuşturduklarını belirten Erdoğan, "Bilhassa yaşı 20 öncesiyle bugünü mukayese etmeye müsait olanlar aradaki büyük farkı çok daha iyi biliyorlar. Bu kapsamda son 19 yılda Adana'ya ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 50 milyar, yani bunu eski rakama vurduğumuz zaman 50 trilyon, bu yatırımı yaptık." dedi.

- "Şehrimizde toplam 9 bin 235 bağımsız birimde riskli yapı tespiti yaptık"

Erdoğan, eğitimde 10 bin 497 yeni derslik inşa ettiklerini, ikinci devlet üniversitesi olarak Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesini kurduklarını anımsattı.

Gençlik ve sporda 6 bin 935 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtıklarını anlatan Erdoğan, aralarında 33 bin seyirci kapasiteli stadyumun da bulunduğu 45 spor tesisini şehre kazandırdıklarını söyledi.

Sosyal yardımlarda Adanalı ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam yaklaşık 9 milyar liralık kaynak aktardıklarını anlatan Erdoğan, sağlıkta toplamda 3 bin 406 yataklı, 21 hastane ile 68 sağlık tesisini tamamlayıp Adanalıların hizmetine sunduklarını aktardı. Erdoğan bunların arasında 5 yıldızlı otel konforundaki 1550 yataklı Şehir Hastanesi ile 406 yataklı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de bulunduğunu kaydetti.

Çevre ve şehircilikte, Adana'da 15 bin 552 adet konutu tamamladıklarını, 4 bin 107 konutun yapımının ise sürdüğünü aktaran Erdoğan, "Şehrimizde toplam 9 bin 235 bağımsız birimde riskli yapı tespiti yaptık. Bunlardan 7 bin 771 bağımsız birimin yıkımı gerçekleşti. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 64 milyon lira tutarında riskli yapı kira yardımı yaptık. Adana'da toplam alanı 1 milyon 150 bin metrekare olan 7 adet millet bahçesi projemiz var. Bunlardan 2'sini tamamlayıp hizmetinize sunduk, 5'i ile ilgili süreç devam ediyor." bilgisini verdi.

Ulaştırmada, Adana'ya 178 kilometre uzunluğunda yeni bölünmüş yol yaparak bölünmüş yol mesafesini toplamda 427 kilometreye çıkardıklarını da anımsatan Erdoğan şöyle devam etti:

"Yapımı devam eden Ceyhan-Çukurköprü-Kozan yolunu, Adana-Karataş yolunu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, Kozan-Feke-Saimbeyli-Tufanbeyli-Kayseri hududu yolunu ve Adana-Kozan yolunu önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Adana Güney Çevre Yolu'nda kamulaştırma sorunlarından kaynaklanan birtakım gecikmeler olsa da inşallah 2023 yılına kadar hepsini de çözüp yolu tamamlayacağız. Adana-İmamoğlu ayrımı-Aladağ yolunu, Adana-Kozan ayrımı-Mansurlu-Kayseri hududu yolunu ve Ceyhan-Yumurtalık yolunu önümüzdeki 2 yıla kadar bitiriyoruz. Toprakkale-İskenderun otoyolu ile Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun, Adana kuzey kavşağı arasındaki otoyol projesinin inşasına kamulaştırma çalışmaları tamamlandıktan sonra başlayacağız."

Erdoğan, Adana-Mersin demir yolunu yenilediklerine ve seyahat süresini eskiye göre yarı yarıya indirdiklerine dikkati çekerek, "Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı projemizin yapımı etaplar halinde devam ediyor. İnşallah bu hattın tamamını 2025 yılına kadar da tamamlıyoruz." dedi.

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın inşaatının devam ettiğini belirten Erdoğan, bu projeyi de 2023 yılına kadar tamamlayıp hizmete sunmayı planladıklarını vurguladı.

- "565 bin dekar mümbit araziyi daha sulamaya açacağız"

Tarım ve ormancılıkta, Adana'ya 11 baraj ve bir gölet inşa ettiklerini hatırlatan Erdoğan, "8 baraj daha inşa edeceğiz. Son 19 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleri ile 925 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden sulama tesisleri ile 565 bin dekar mümbit araziyi daha sulamaya açacağız." dedi.

Adanalı çiftçilere de bugüne kadar toplam 5 milyar liralık tarımsal destek verdiklerini aktaran Erdoğan şunları kaydetti:

"Sosyal güvenlik alanında, Adana'daki 139 bin iş yerimize toplam 4,2 milyar liralık prim teşviki verdik. Adana, Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan, Yumurtalık, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan'a doğal gaz arzını sağladık, Pozantı'ya seneye, Aladağ, Feke, Karataş, Saimbeyli ve Tufanbeyli'ye ise 2023 yılında doğal gaz arzını sağlayacağız. İnşallah önümüzdeki dönemde bir kısmının müjdesini biraz önce verdiğimiz dev yatırımlar gibi sizleri çok daha büyük eserler ve hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz."

- Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının öncesinde, tesis inşa edecek firma ile inşa sürecinde iş birliği yapacağı firmalar arasında anlaşmalar imzalandı ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Jülide Sarıeroğlu, parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, milletvekilleri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.