Erdoğan: Türkiye'nin tüm renklerine haiz tek parti AK Parti'dir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 22. yıl programında partililere seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

Aziz milletim. Değerli dava ve yol arkadaşlarım. Başımızın tacı kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler. Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla 81 vilayetimizin tamamına, 85 milyon vatandaşımın her birine şu an kalbi bizimle çarpan gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru için sınırlarımız içinde ve dışında cansiperane görev yapan asker, polis, tüm güvenlik güçlerine selamlarımı gönderiyorum. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla 22 yıl öncesinde çıktığımız kutlu yolda bir kilometre taşını bugün geride bırakıyoruz.

"Büyük bir gurur yaşıyoruz"

AK Parti olarak büyük bir gurur ve heyecan yaşıyoruz. 22 yıl önce çıktığımız bu kutlu yolda bir kilometre taşı daha geride bırakıyoruz. Milletin umudu olarak 14 Ağustos tarihinde doğan AK Parti 22. yaşını kutluyor. AK Parti kademelerinde görev almış, gönül vermiş, davayı savunmuş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Teşkilatlarımızın her kademesinden nicelerini toprağa verdik.

"AK Parti umudun adı olmuştur"

AK Parti iktidarlarında dünyaya gelenler partimizin kuruluş yıllarında Türkiye'nin nasıl bir tablo ile karşı karşıya olduğunu bilmiyordu. Gençlerimiz zihninde o yılları canlandıramıyor. AK Parti, umutsuzluğun belirsizliğin adeta karabasan gibi çöktüğü Türkiye'ye tıpkı bir güneş gibi doğmuş ve umudun adı olmuştur. AK Parti ile birlikte siyaset tabii rotasını bulmuş, daha fazla özgürlüklerin olduğu yeni bir dönem başlamıştır. Biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.

"22 yılda nice ihanetlere maruz kaldık"

Nice ihanetlere maruz kaldık, nice zorlukların üstesinden geldik. Medya provokasyonlarından kapatma davalarına, Gezi olaylarından 15 Temmuz kanlı darbe girişimine, terör saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar bir siyasi hareketin belki de asırlar boyu karşılaşmayacağı hainliği, vandallığı 22 yılda yaşadık. Ne ile karşılaşırsak karşılaşalım Allah'a dayandık. Yol varsa budur bilmiyoruz başka çıkar yol dedik.

Son 22 yılda girdiğimiz 17 seçimin tamamında bizden destek ve duasını esirgemeyen aziz vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kardeşlerim, AK Parti olarak Türk siyasetinin son 22 yılına yön verdik. Karşılaştığımız engellemelere rağmen sayısız reforma imza attık. İmkansız denilen pek çok başarıyı ülkemizin kazanç hanesini yazdırdık. 22 yıllık siyasi yolculuğumuzda kalibremize uygun bir muhalefet bulamadık. Her şeyi değiştirdik ama ülkemizin ana muhalefet partisini tek parti faşizminin boyunduruğundan bir türlü kurtaramadık. Bunlara milli iradeye saygı göstermeyi bir türlü öğretemedik. Her defasında milletten okkalı bir tokat yediler. Milli iradeyi aşağılamanın bedelini seçimleri kaybederek ödediler. Yaşadıkları onca hezimiyete rağmen hatalarından ibret almadılar. Bugün 'kırsal kesim' diyerek milleti tahkir ediyorlar.

Kılıçdaroğlu ve CHP'li oligarkların bu pişkinlikleri, bu arsızlıkları en fazla Gazi'nin hürmetine CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir.

"İttifak arıyorsanız, gelin AK Parti ve Cumhur İttifakı'na katılın"

Hangi kökene hangi statüye sahip olursa olsun tüm vatandaşlarımız değerlidir. Kalbi Türkiye için atan herkese kapımız da gönlümüz de sonuna kadar açıktır. Bu çatı altında yüreğinde millet ve memleket sevdası olan herkese yer olduğunu tekrar ifade etmek isterim. Davetim 85 milyonun her bir ferdinedir. Sadece seçmenine değil, hiçbir ayrım yapmadan 85 milyonun tamamına saygı duyan hesap veren cesaretle hesap sorabileceğiniz bir parti ve ittifak arıyorsanız gelin siz de AK Parti ve Cumhur İttifakı'na katılın.