Erdoğan: "Türkiye hamleleriyle kendinde söz ettirmektedir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin ne 27 Mayıs ne 12 Eylül ne de 15 Temmuz benzeri vakalara tahammülü yoktur. Vatana hizmet görevini en iyi şekilde yaparak olur." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bu önemli yıl dönemlerini milletimizin maziden maziye giden yolculuğunun kilometre taşlarından biri haline getirmeliyiz. Gelecek asırdaki yol haritamızı şekillendirmemiz önem arz ediyor. Milletimizin, karşılaştığı onca badire ve ihanete rağmen asırlardır olan vasfı birliğine ve kardeşliğine sahip çıkmasıdır. 15 Temmuz'da hep birlikte bir kez daha gördük.

Her konuda aynı düşünmesek dahi aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz. Türkiye olarak ortak paydada buluşabilmeliyiz. Deniz Harp Okulu'muzun bugünlere gelmesinde emeği olan herkesi şükranla anıyorum. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hayata geçirdiğimiz reformlar burada da hamd olsun meyvesini vermiştir.

"Türkiye'nin 15 Temmuz benzeri vakalara tahammülü yoktur"

Geçmişte hem demokrasimize hem de ordumuzun imajına zarar veren durumlarla karşılaşmıştık. Bunların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirlerimizi aldık alıyoruz. Türkiye'nin ne 27 Mayıs ne 12 Eylül ne de 15 Temmuz benzeri vakalara tahammülü yoktur. Vatana hizmet görevini en iyi şekilde yaparak olur. Devlet kurumlarının artık başarılarıyla gündeme geldiğini görüyoruz."

"Gerektiğinde aleyhimize olan oyunları da bozan bir ülkeyiz"

Rusya-Ukrayna arasında patlak veren anlaşmazlıkla dünyanın gözü Karadeniz'e çevrildi. Türkiye stratejik coğrafyada, diplomasi, ekonomi ve siyasi hamleleriyle kendinden söz ettirmektedir. Şu anda kendi savaş gemisini inşa ve idame edebilen 10 ülkeden biriyiz. İHA, SİHA ve taarruz uçaklarımızın iniş ve kalkış yapabileceği bir gemiye sahip olduk. Sadece oyun kuran değil, gerektiğinde aleyhimize olan oyunları da bozan bir ülkeyiz.

KKTC açıklaması

Milli güvenliğimize yönelik her türlü girişimi boşa çıkarırken bölgemizde barış ve güvenin tesisi için çaba sarf ediyoruz. Ne baskılar karşısında uysal bir koyun olacağız ne de gereksiz maceralar peşinde koşacağız. Türkiye'ye ve necip Türk milletine yakışan ne ise onu yapacağız."

Konuşmasında KKTC'deki BM ile yol gerilimine de değinen Erdoğan, "KKTC'de Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin Akdeniz'deki hukukunu sonuna kadar savunuyoruz" ifadelerini kullandı.