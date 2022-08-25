Erdoğan, tüm dünyaya ilan ediyorum!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar ifadeler şöyle:

Ahlat, asırlar boyunca Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te açtığı kapının muhafızı olmuştur. Hazreti Ömer'den Sultan Alparslan'a nice büyüklerin bize mirası olan bu şehir tıpkı Malazgirt gibi uzunca bir süre ihmal edilmiştir. Malazgirt'le birlikte Ahlat'ı da tarihi ve manevi ehemmiyetine uygun şekilde yeniden imar ve ihya ediyoruz.

Okçular Vakfımızın gayretleriyle sadece ecdadın mirasına sahip çıkmakla kalmıyor; nesilden nesle aktarılacak bir geleneği de burada yetiştiriyoruz.

"Konu Türkiye, Anadolu, İslam olunca tam bir mankurt tavrıyla küçümseyici, alaycı, horlayıcı bir tavır içine giriyorlar."

Bazıları bu bozkıra bizim ısrarla niye yatırım yaptığımızı, gençlerimizi teşvik ettiğimizi anlamıyor, anlamak istemiyor. Bu kesimlerin dünyanın dört bir yanındaki toplumların; üstelik bizim gibi binlerce yıllık da değil yaşadıkları coğrafyadaki birkaç asırlık varlıklarını anlamlandırmak için tarih ve kültür inşa çabalarını hayranlıkla takip ve takdir ettiklerini biliyoruz. Aynı kesimler konu Türkiye, Anadolu, İslam olunca tam bir mankurt tavrıyla küçümseyici, alaycı, horlayıcı bir tavır içine giriyorlar. Her ne kadar bunların imanından, vatanımıza olan aidiyetinden şüphe duysak da kendilerine ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı tane tane anlatmayı sürdüreceğiz.

Ahlat ve Malazgirt düşmanlarımıza korku veren yükselişimizin mührüdür.

"Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmazsın"

Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın. Meşrebi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkesin istiklali ve istikbali için verilen mücadelenin manevi zırhıdır. Sultan Alparslan, Malazgirt'te zafer kazandığında sadece Selçuklu'nun değil, Rum'u, Ermeni'si, Yahudi'siyle Anadolu'da herkesin geleceğini aydınlatan bir ışık yakmıştır.

"Bir gece ansızın gelebiliriz. Hemde her yere gelebiliriz."

Güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini buradan tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum.

Kendileri diledikleri zaman harekat düzenleyerek bize 'sakın ha' diyenlerin riyakarlıklarının farkındayız. Bu operasyonlara devam edeceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Hem de her yere gelebiliriz. Bizim diğerlerinden farkımız, kimsenin toprağında gözümüz yoktur.