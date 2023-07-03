Erdoğan: Temmuz ayında da %25 kira sınırlaması devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 saat süren Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cuımhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Memur ve emekli maaşı açıklaması

"Kur Korumalı Mevduat'ı devam ettiriyoruz. Tasarruf sahiplerine olumsuzluk oluşturmayacak şekilde süreci yürütüyoruz. Memur maaşlarına yapılacak zamla ilgili süreci başlatıyoruz. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz.

Devlet olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her daim yanındayız. 2002 yılında başlattığımız Türkiye Aile Destek Programı'ndan şimdiye kadar 3,7 milyon kardeşimiz istifade ediyor. Toplam 35 milyar liralık destek ödemesinde bulunduk. Bu sene de devam ettirme kararı aldık. Aldığımız kararların milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

"Ana gündemimiz deprem bölgesi"

"Depremzedelerimizi bayramda da ihmal etmedik, elimiz daima orada. Evleri yıkılan vatandaşlarımızın yeni bayramı evlerinde karşılamaları hedefliyoruz. Allah'ın izniyle asrın felaketinin de üstesinden birlikte geleceğiz. Durmadan dinlenmeden çalışacağız. Ana gündemimiz deprem bölgesidir.

Başta depremde en çok yıkıma uğrayan Hatay, Adıyaman, Maraş olmak üzere 11 vilayetimizin tamamında imar ve inşa çalışmaları şu anda devam ediyor. TOKİ'miz bölgenin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde öncü rol oynuyor. Amacımız 1 sene içerisinde 319 bin deprem konutunu teslim etmektir.

Bölgede 143 bini köy evi olmak üzere toplam 650 bin konutu inşa edeceğiz. Şimdiye kadar inşası başlayan konut, köy evi ve ahır sayısı 180 bini buldu. Giden canlarımızı geri getiremeyiz, ama maddi kayıplarımızı telafi edecek imkana ve kudrete sahibiz."

Öte yandan %25 olarak uygulanmaya devam edilmesi beklenen yeni kira sözleşmeleri hakkında ise Erdoğan, "Temmuz ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde yüzde 25 sınırlaması devam edecek. Ticaret Bakanlığımız denetimlerini daha da sıklaştıracak. Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında aç gözlülükten kaynaklanan artışların üzerine gideceğiz, fırsatçılara göz yummayacağız." ifadelerini kullandı.