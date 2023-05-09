Erdoğan: "Tefecilerden size yar olmaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "14 Mayıs'tan sonra İnşallah gidemediğimiz illere gideceğiz. Pazar günü kendimizle birlikte evlatlarımızın da adına çok önemli bir karar vereceğiz. Kardeşlerim bu CHP LGBT'ci mi İYİ Parti LGBT'ci mi, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları da onların en büyük finansörü." diye konuştu.

"Bunlardan ülkeye fayda gelir mi?"

Erdoğan, "Çok çalışacağız, oyumuzu ya eser siyasetinden ya da yıkım siyasetinden yana kullanacağız. Yahu torununu sosyal güvenlik kurumuna kaydediyor, ya bunlar hırsız bunlardan bu ülkeye fayda olur mu? Seçimde oy kullanmak dahil defolu bir şahsa oy verebilir miyiz?

21 yıldır kimsenin özgürlüğüne, hayat tarzına giyimine kuşamına karışmamış kuşatıcı bir siyasetten yana olduk. Türkiye'nin her 3-5 ayda bir siyaset krizine girdiği günlere dönmemesi için hepimize görev düşüyor.

Özellikle kadın ve gençlerden çok büyük bir beklentimiz var. Kadınlar kaleyi içten fethedecek. Gençlerimiz bu seçimlerin önemini çok iyi anlatacak." ifadelerinde bulundu.

"27 Mayıs'ın senaristi CHP'nin Milli Şefidir"

"Ben Aydınlı efelere güveniyorum, burası şehit başbakanımız Adnan Menderes'in memleketidir." diye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendisini Rahmet ile yad ediyorum. Menderes'i idama götüren o günün CHP'siydi. Bunlarda tezgah çok yalan çok. İmam Hatip okulları Menderes döneminde açıldı. Milletimiz Menderes'te bizatihi kendini gördü." diye konuştu.

Ek olarak Erdoğan açıklamalarında, "Ülkesi için çalışan koşturan samimi bir siyasetçi gördü. Böyle gördüğü için de girdiği tüm seçimlerde bağrına bastı. 27 Mayıs 14 Mayıs'ın bir rövanşıdır, pazar günü bu rövanşı alıyor muyuz?27 Mayıs'ın senaristi CHP'nin milli şefidir. Biz 21 yıldır kirli senaryolarla mücadele ettik, kendimize sivil siyasetten başka bir yol aramadık." ifadelerine yer verdi.

"Türkiye'nin Suriyeleştirilmesine izin vermeyeceğiz"

Erdoğan, "Kürt ve Alevi videolarının hangi amaçla paylaşıldığını biliyoruz ama biz iç karışıklığa müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin Suriyelileştirilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kaybedeceklerini anlayanların sokaklarımızı karıştırmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Erdoğan, "Torununu SGK'ya kaydediyor. Bunlar hırsız, bunlardan bu ülkeye fayda olur mu? 2023'e kadar IMF'ye borçlarımızı ödedik artık IMF'yle işimiz kalmadı.Bunlar Londra tefecilerinden 300 milyar dolar alacağını söylüyor, tefecilerden size yar olmaz." diyerek sözlerini noktaladı.