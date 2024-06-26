AjansHaber.com.tr Gündem Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti

Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Kurtulmuş'a ziyarette bulundu.

Kurtulmuş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazi Meclis'imizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Zat-ı devletlerine nazik ziyaretleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Benzin ve motorine zam geliyor
Öğretmene karşı işlenen suçlara ağır cezalar
TBMM'de görevli polis, evinde yaşamına son verdi
2 terörist etkisiz hale getirildi
Teoman'dan Erdoğan'a övgü dolu sözler!
Dağıstan'daki saldırıda 14'ü polis 19 kişi öldü!
Kadıköy’de restoranın asma tavanı çöktü