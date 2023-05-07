Erdoğan, tarihi mitingde müjdeleri peşi sıra açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi Büyük İstanbul Mitinginde meydanda bekleyen milyonlara hitap etti.

Yoğun katılımda ve coşkulu bir atmosferde gerçekleştirilen mitingde Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Biz İstanbul'u çok seviyoruz. Buradan Cumhurbaşkanlığına doğru yürüdük. Şimdi sizinle beraber tekrar yollardayız. 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Yollar bir başka zengin, gelemiyorlar ve İstanbul bugün haykırıyor. Resmi rakamı getirdiler, resmi rakam 1 milyon 700 bin. Benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara gereken cevabı sandıklarda verecektir.

"İstanbul kardeşliğimizin şehridir"

İstanbul senin her bir sokağını, mahalleni, tepeni ayrı ayrı selamlıyorum. Şairin dediği gibi İstanbul'u sevmezsek gönül aşktan ne anlar. İstanbul sadece kendi sınırlarından ibaret bir şehir değildir. Ülkemizin 81 ilinden gelip burada hayat kuranlar var. İstanbul Balkanlar'dan Kafkaslara dört bir taraftan özbeöz kardeşliğimizin şehridir."

"İHA'ları ve SİHA'ları gömdürmeyeceğiz"

İHA'ları ve SİHA'ları bunlara gömdürmeyeceğiz. Benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara gereken cevabı verecek. Ben size inanıyorum. Siz tamam derseniz bu iş bitmiştir. Biz bugüne kadar sadece milletimizle yol yürüdük, bugün de milletimizle yol yürüyoruz.

"Kılıçdaroğlu'na vatanı böldürmeyeceğiz"

Atatürk Havalimanı bizim için sadece eskiden gelip geçtiğimiz, seyahatlerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yer değildir. Bu alan havacılık alanındaki teknolojik hamlesinin başladığı, sonra tek parti CHP'si tarafından bitirildiği yerdir. Bunların bu ülkede dikili taşı yok, dikili ağacı yok. Onun için benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara gereken cevabı sandıklarda verecektir. Türkiye sana sen bize emanetsin diyorlar. Biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Bu terör örgütleriyle beraber gezen, dolaşan Kılıçdaroğlu'na biz vatanı böldürtmeyeceğiz.

"Avrupa burayı izliyor"

Avrupa'nın gazeteleri dergileri şimdi burayı izliyor. Gereken cevabı siz vereceksiniz. İstanbul 14 Mayıs’ta evlatlarının geleceğine sahip çıkıyor musun? İstanbul 14 Mayıs'ta tercihini doğrudan yana kullanıyor musun? İstanbul evet derse bu iş biter. İstanbul 'birilerini emekli edeceğiz' derse, bu iş biter.

Eser ve hizmet yarışımızı muhalefetle değil, kendi kendimizle yapıyoruz. Dünyada herkes faizi yükseltirken biz düşürüyoruz. Çünkü istiyoruz ki yatırımcı yatırım yapsın.

Asgari ücrete ara zam sinyali

Asgari ücreti dolar bazında bile 3,5 kat artırarak 8 bin 500 liranın üzerine çıkardık. Gelişmelere göre bu rakamı da tekrar da gözden geçireceğiz. İnşallah seçimden hemen sonra 7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızın maaşlarına temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak refah payı artışı da yapacağız, salı günü kamuoyuna açıklayacağız.

Evlenmek isteyen gençlere faizsiz kredi

Ülkemizdeki her hanede mutlaka bir çalışan olmasını temin edeceğiz. Evlenmek isteyen gençlerimize faizsiz, ilk iki yılı ödemesiz 4 yıl vadeli 150 bin TL kredi vereceğiz. Şimdi buradan hepinizden söz istiyorum. 14 Mayıs’ta koalisyon masasını sandığa gömüyor muyuz? İstanbul tamam demişse bu iş bitmiştir.