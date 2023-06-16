Erdoğan: Tarih fışkıran İstanbul'a minnet borcumuzu ödüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Kasım 2020'de çıkan yangında zarar görmesinin ardından restore edilen Vaniköy Camii’nin resmi açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Tarihi Vaniköy Cami Üsküdar'ımızın sembol mekanlarından biriydi. 2 buçuk yıl önce çıkan yangında ağır hasar görmüştü."

"Bu yangın sonrasında malum çevreler istismara başladılar, buranın ranta açılacağını ima ettiler. Yalanlarla İstanbullu kardeşlerimizin zihnini bulandırmaya çalıştılar."

"Biz yeniden ihya etmek için harekete geçtik. Kapsamlı bir hazırlık sürecinden sonra Kalyon Vakfı camimizi şehrimize kazandırmak için kolları sıvadı."

"İstanbul'un sembol camilerinden olan cami bu bölgenin kalbi konumunda. Padişahların ziyaretgahlarından olmuştur."

"İstanbulumuzun yeni uğrak yerlerinden biri haline geleceğine inanıyorum. Caminin ilçemize ve İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyor. İşçisinden mimarına kadar herkese teşekkür ediyorum."

"Geleceğe sarsılmaz bir köprü kuruyoruz"

"Bu toprakların bize ait olduğunu gösteren tapular, şanlı maziye bağlayan manevi köprülerimizdir. İhya ettiğimiz her bir kültürel mirasımızla geleceğe sarsılmaz bir köprü kuruyor, millet varlığımızı güçlendirmiş oluyoruz. Tarihi binalarla medeniyetimize vefa borcumuzu ödüyoruz."

"Tarih fışkıran İstanbul'a minnet borcumuzu ödüyoruz"

"Her taşından tarih fışkıran İstanbul'a sevgimiz ve sadakatimiz başkadır. Fatihin emanet bu şehri tüm ilçeleriyle gönülden seviyoruz. Aşığıyız, hizmetkarıyız. İstanbul'a minnet borcumuzu ödüyoruz. Kaderine terk edilmiş ecdat yadigarı nice eseri inşa ettik."

"İstanbul'a son 21 yılda yaptığımız yatırımların maliyeti 812 milyar lirayı geçiyor Ancak son birkaç yıldır fetret devrine üzülerek şahit oluyoruz. Bu devirden hep beraber İstanbul'u çıkaracağız."