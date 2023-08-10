Erdoğan spor kulüplerini yardıma davet etti: Hayırda yarışalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Öncelikle dün Pençe Kilit bölgesinde operasyonlar sırasında çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybedenleri bir kez daya yad ediyorum.

50 binden fazla canımızı bir gecede toprağa verdik. Sizlerin yanında olduğumuzu ifade etmiştik. Deprem bölgesinde elimizi hiç çekmedik. Sahadaki sıkıntıları bizzat takip ettik. Depremzedelerin ihtiyacını gidermeye çalıştık. Maraş'ın neredeyse üçte biri oturulamaz hale gelmişti.

Deprem konutu sayısı 18 bin, köy evleri ile 29 bine ulaşıyor. Bu ağır tablo karşısında ümitsizliğe kapılmadık. Evleri iş yerleri yıkılan insanları yeni yuvalarına kavuşturmak için kolları sıvadık. 15 Ağustos'a kadar tesislerde çadırlarda kalanları konteynırlara yerleştirmiş olacağız.

İlk 1 sene içerisinde 319 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi hedefliyoruz. Diğer tüm sözlerimiz gibi bu sözümüzü de tutacağız.

İBB Başkanlığımızdan beri kentsel dönüşüm meselesini sürekli gündemde tutmaya çalıştık. Çarpık yerleşimin olduğu kentlerde bunun bir zorunluluk olduğunu özellikle belirttik. TOKİ vasıtasıyla bunu değiştirmek için çalışmalar gerçekleştirdik.-Türkiye’deki muhalefet anlayışı doğrudan insan hayatını ilgilendiren bu meseleyi bile engellemeye kalktı. Rantsal dönüşüm diyerek projelere kara çaldılar.

Kendileriyle aynı ideolojik kafaya sahip odalar ve meslek kuruluşları aracılığıyla projeleri mahkemeye götürdüler. Bu projeleri maalesef benim Maraşlı, Hataylı, İstanbullu kardeşlerime lüks gördüler.

"Afetzedelerimize demediklerini bırakmadılar"

Seçim sürecinde meselenin masum olmadığını anladık. CHP’nin kentsel dönüşüm projelerine karşı çıkmasının ardında halk düşmanlığı var. Sırf oy tercihlerinden dolayı afetzedelerimize demediklerini bırakmadılar. Afetzedelerimize zulmedenlerin gerçek yüzünü deşifre etmeyi sürdüreceğiz.

Sevgili Maraşlılar, son 21 yılda kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık namına ne yaptıysak bu takoz zihniyete rağmen yaptık. 3,3 milyon konutun inşaasını sağladık. Türkiye genelinde 6.5 milyon konutu süratle dönüştürmeyi hedefliyoruz. Canlı bağlantıyla temelini atacağımız kentsel dönüşüm projeleri bu vizyonumuzun bir parçasıdır. 7 ayrı bölgede temel atma töreni gerçekleştiriyoruz 9 bin 74 konut ve 231 iş yeri için bugün ilk kazmayı vuruyoruz. Projelerin hayata geçirilmesinde katkısı olan herkesi şimdiden tebrik ediyorum, sizleri muhabbetle selamlıyorum.