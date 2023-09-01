Erdoğan: Sosyal medyaya taşınan adalet hukuka güveni zedeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı'nda 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İki ay sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yıl dönümünü coşkuyla kutlayacağız. Devletimizin her kurumu kendi iç muhasebesini yapacak ufka ve birikime sahiptir. Bu durum yargı sistemi için de geçerlidir. Güven veren bir adalet sisteminin işleyişi için pek çok reforma imza attık.

Milletimizin yargıdan beklentisi, adil kararın makul sürede verilmesidir. Hukuk devleti hepimizin kırmızı çizgisidir. Toplumdan gelen serzenişlerin önüne geçmek hepimizin görevidir. Hangi konumda olurda olsun herkesin adaletle ilgili meselelere hassasiyetle davranmasını bekliyoruz. Hiçbir vatandaşımız adliyenin adalet kapısı olduğundan şüpheye kapılmamalı, hakkını huzuru kalple aramalı. Bunun için hukukun üstünlüğünden taviz veremeyiz. Adaletin tecellisini kolaylaştırmak için de ortak akılla hukuk devletini güçlendireceğiz. Ülke olarak iddialarımızı ve hedeflerimizi de büyütüyoruz.

280 yeni adalet sarayı inşa ederek merdiven altı odalarda adalet dağıtılmaya çalışılan o kötü manzaralara son verdik.

Hataları asgariye indirecek ve temyiz mahkemelerindeki yığılmayı engelleyecek bölge adliye ve idare mahkemelerini devreye aldık. Önümüzdeki dönemde de ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay da dahil olmak üzere yargı kurumlarının çalışma usullerinde reformlar yapacağız.

Öte yanan sosyal medyaya taşınan adalet hukuka güveni zedeler. Günümüzde sayıları giderek artan sosyal medya mahkemelerini toplumun birliği, dirliği, huzuru, iç barışı açısından büyük tehdit ve tehlike olarak görüyoruz."