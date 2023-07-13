Erdoğan: Sonbaharda teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin Deprem Konferansına bir video mesaj gönderdi.

Erdoğan mesajında, "Deprem bölgesinde ilk bir yılda 319 bin konutun inşasını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Toplamda 650 bin konut inşa etmeyi hedefliyoruz. Şehirlerimizi eskisinden daha dayanıklı hale getirmekte kararlıyız. Depremin, ülke ekonomisine maliyeti 104 milyar dolar olarak hesaplanıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bölgede hayatın normale dönmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Enkazın tamamını kaldırdık. Kalıcı konutların inşasına süratle başladık. Ekim-Kasım aylarından itibaren konutların teslimatını peyderpey gerçekleştireceğiz" dedi.

"14 milyon vatandaşımız bizzat etkilendi"

Erdoğan, "Depremin vurduğu 11 ilimizde 872 bin bağımsız bölümün olduğu 311 bin bina kullanılamaz hale geldi. İş yerleri, tarım alanları, ticarethaneler ve fabrikalar zarar gördü. 14 milyon insanımız depremin olumsuz etkilerini bizzat yaşadı. İlk günden itibaren tüm imkanları harekete geçirdik." diye konuştu.

Türk milletinin deprem bölgesindeki vatandaşlar için seferber olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Belediyelerimizin ve sivil toplum örgütlerimizin olağanüstü çabalarını da her zaman yanımızda hissettik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, "Bu ağır yükün altından siz dostlarımızın da desteğiyle kalkacağız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Alman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen bu konferansı memnuniyetle karşılıyorum. Video mesaj gönderen Almanya Başbakanı Scholz'a ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.