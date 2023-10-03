Erdoğan: Sivil Anayasa milletimize anasının ak sütü gibi helaldir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni ve IASAJ Seminer Kapanış Toplantısı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar başlıklar şu şekilde:

Afrika'dan Avrupa'ya dünyanın pek çok bölgesinden yüksek yargı mensubunu ağırladığımız bu programı Danıştay Eğitim Tesisi açılışı ile taçlandırıyoruz.

Tesisin kurumumuza hayırlı olmasını diliyorum. Kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

2002 yılında ülkeyi yönetme görevini üstlendiğimizde adaleti 4 önemli konudan biri ilan etmiştik. Bu hedefimizin bir yanında hak ve özgürlüklere dair devrim niteliğinde düzenlemeler varken, bir yandan alt yapı eksikliklerin giderilmesi için çalıştık.

Bugün yüksek yargı organlarımızın hepsi modern, her türlü ihtiyacın gözetildiği binalarda milletimize hizmet veriyor. Adliyenin kapısını adaletin de kapısı haline getirinceye kadar durmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı adaletin de yüzyılı yapmakta kararlıyız. Bunu da hep beraber dayanışma içinde halledeceğiz.

Yeni anayasa

Sivil anayasa talebi, iradesine gerektiğinde canı pahasına sahip çıkan aziz milletimize anasının ak sütü gibi helaldir. Vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını genişletme idealimizin tepesinde ülkemizi darbe anayasasından kurtarmak vardır. Bu talebe, siyaset kurumu başta olmak üzere, sorumluluk makamında olan hiç kimsenin kulak tıkama lüksü yoktur. Vesayetçilerin 27 Mayıs 1960 darbesiyle Türkiye'nin ayağına vurduğu 12 Eylül rejiminin perçinlediği prangaların sökülüp atılma vakti artık gelmiştir.

Ankara'daki terör saldırısı

Önceki gün Meclisimizin açılışına denk getirilen menfur bir saldırı girişimi oldu. Teröristler etkisiz hale getirildi. Bu iki teröristin aracını gasp ettikleri 6 aylık bir bebeği olan sivil vatandaşımızı şehit ettiği ortaya çıktı. Her açıdan alçak, cani saldırıyla ve buna teşebbüs eden terör örgütüyle karşı karşıyayız.