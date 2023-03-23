Erdoğan: ''Şehirlerimizi inşa ve ihya ederek Türkiye Yüzyılı'na gidiyoruz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Pazarcık Depremi Sonrası 17 bin 902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Kahramanmaraş'ın sevgili edeleri. Hanım kardeşlerim, beyefendi kardeşlerim sizleri selamlıyorum. Başı rahmet, ortası marifet sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan'ı tebrik ediyorum.

Depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlara Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sellerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Rabbim bu mübarek günlerde tutacağımız oruçları kabul eylesin. İnşallah Ramazan'a ulaştığımız gibi Kadir Gecesi ve Bayrama hep beraber erişiriz.

6 Şubat depremlerinde en ağır can ve mal kaybı yaşayan illerimiz arasında bulunuyoruz. 2 büyük depremin yanında 20 bin artçı sarsıntılar bile felaketin büyüklüğünü göstermeye yeterlidir.

‘’Yılmadık, çökmedik, teslim olmadık’’

Kimi zaman tıpkı 56 Şubat depremleri gibi tabi felaketlerle sarsıldık, kimi zaman haçlı seferlerinden Moğol akınlarına, terör örgütlerinin ihanetlerine kadar doğrudan varlığımızı hedef alan saldırılara uğradık. Yılmadık, çökmedik, teslim olmadık. Tüm terör örgütlerinin başını ezerek sürdürdük. Sınırlara dayanan tacizlere harekatlarla cevap verdik. Burada işaret ettiği gibi inanç ve iradeyle şartların zorluğuna aldırmadan vatanımıza sahip çıktık. Deprem yıkıntılarının altında kaybettiğimiz canlar için döktüğümüz göz yaşlarını geleceğe sahip çıkmanın ahdine dönüştürüyoruz.

Yıkılan her binamızı yeniden yaparak şehirlerimizi inşa ve ihya ederek adım adım Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Deprem felaketi karşısında da aynısını yapacağız. Onlara layık olmak için hep birlikte daha çok çalışacak, daha iyi mücadele edecek, daha büyük hedeflere ulaşacağız. 14 Mayıs'a da böyle hazırlanacağız.

‘’Felaketler Türkiye Yüzyılı’nı gerçekleştirme kararlılığını asla elimizden alamayacaktır’’

Dünyanın krizden krize sürüklendiği dönemde ancak bu şekilde ayakta kalabilir, hak ettiğimiz aydınlık geleceğe ulaşabiliriz. Deprem canımızı yakmış olabilir bu felaket mücadele azmimizi başarma irademizi Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirme kararlılığını asla elimizden alamayacaktır. Siz birilerinin buralara gelip umutlarını söndürmeye çalışmasına, nifak tohumları ekmesine özellikle kesinlikle aldırmayın. Bu devlet deprem felaketinin yaralarını sarmaya da büyük güçlü Türkiye hedefini gerçekleştirmeye muktedirdir. Depremin 45'inci gününde arama kurtarma faaliyetlerini tamamlamış, hasar tespitte sona gelmiş, enkaz kaldırmada önemli mesafe kat etmiş, kalıcı konutların inşasına başlamış durumdayız. Dünyada Türkiye'den başka böylesine büyük alanda bir felaket karşısında bu kadar kısa sürede toparlanıp inşa aşamasına gelecek başka ülke yoktur. Bizim farkımız devlet ve millet el ele vererek her türlü zorluğun üstesinden gelme kabiliyetine sahip olmamızdır.

‘’2,5 Milyon insana hizmet veriyoruz’’

Van, Bingöl, Kütahya, Antalya, İzmir'de biz bunu yapmadık mı? Daha ne diyeyim. Nerede deprem, yangın varsa hepsinde de Kastamonu'ya varıncaya kadar afetlerin üstesinden biz geldik. Deprem bölgesinin her yeri gibi Maraş'ta da enkaz kaldırma, geçici barınma merkezleri ve kalıcı konutların inşasını eş zamanlı olarak yürütüyoruz. 525 bin çadır, 32 bin konteyner buldu. Mayıs ayına kadar inşallah 100 bin konteynere ulaşmış olacağız. 2,5 milyon insanımıza hizmet veriyoruz.

‘’Her türlü adımı atıyoruz’’

Esnaf ve sanatkarlarımız için binlerce dükkandan oluşan konteyner çarşılar tertip ediyoruz. Afşin'e yeni OSB kuruyoruz. Aynı şekilde çiftçi ve üreticilerin zararları için mazot, gübre, yem ve su ürünleri desteği için her türlü adımı atıyoruz. Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta yıkık, acil yıkılacak bina sayımız 56 binin üzerindedir. Felaketten sonraki ikinci haftada kalıcı konutların inşası için adımları atmaya başladık. 1 yıl içinde 319 bin konut ve köy evi, toplamda 650 bin konutu yapacağız. Zemin etüdü başta olmak üzere hemen ihaleleri yapıp sözleşmeleri imzaladık, inşaat aşamasına geçtik. Bugüne kadar 40 bin 104 konutun ve 6232 köy evinin inşasına ilişkin ihale yaptık. Kahramanmaraş'ta 77 bin 57 afet konutu, 30 bin 310 köy evi inşa etmek için kolları sıvadık. Bu rakamlar halen süren tespit çalışmalarının sonuçlarına göre artabilecektir.

‘’Zemin+4’ü geçmeyecek’’

Kahramanmaraş'ta 7353 konut ile 620 köy evinin bugün temelini atıyoruz. Diğer illerle birlikte 18 bini buluyor. Zemin+3 ya da 4 katı geçmeyecek şekilde ihtiyaçları karşılayacak biçimde yapıyoruz. TOKİ, Emlak Konut'la 20 yılda 1 milyon 180 bin konutu ve 3,3 milyon kentsel dönüşüm projesini yapmışsak, deprem, sel ve yangın afetlerinde ortaya çıkan hasarı nasıl kısa sürede telafi ettiysek bu depremin yaralarını da kısa sürede saracağız.

‘’Konutları teslim etmenin gayreti içinde olacağız’’

Şehrimize 20 yılda yaptığımız 81 milyar liralık yatırımla eğitimden ulaşıma her alanda kazandırdığımız eser ve hizmetler bunun ispatıdır. Depremzedeleri yeni yuvalarına kavuşturacağız. İnşallah bir yıl içinde biz bu kalıcı konutları bitirerek hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 1-2-3 ay erteleme olabilir ama şunu bilin ki temelini attığımız bu eserlerle yoğun bir şekilde inşallah hak sahiplerine konutları teslim etmenin gayreti içinde olacağız."