Erdoğan: Savunma sanayiinde eksiklerimizi büyük ölçüde giderdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığının diploma ve sancak devir teslim töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Büyük Zafer’in 101. yıldönümünün hemen ertesinde bu gurur gününüzde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle bir kez daha Türk milletinin hürriyet sevdasının timsali olan Büyük Zafer’in Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum."

"Üzerinde özgürce yaşadığımız vatan topraklarını canları pahasına bizlere miras bırakan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında devletimizin bekasını, milletimizin huzur ve esenliğini temin için fedakarca görev yapan tüm güvenlik kuvvetlerimize Rabbimden başarılar diliyorum."

"Cumhurla Cumhuriyeti buluşturduk"

"Cumhurla Cumhuriyeti buluşturan ve kaynaştıran bir yönetim olarak 2023 senesini hak ettiği şekilde idrak etmenin gayretindeyiz. Acısı tatlısı, doğrusu yanlışıyla bir asrı tamamlarken geçmişin kapsamlı bir muhasebesini yapmamız gerekiyor. Buradan çıkaracağımız dersler ışığında da gelecek asırdaki yol haritamızı şekillendirmemiz önem arz ediyor."

"Eksiklerimizi büyük ölçüde giderdik"

"Savunma sanayisinde son dönemde yaptığımız büyük atılımlar sayesinde eksiklerimizi büyük ölçüde giderdik. 20 yıl önce yüzde 20 milli savunma olarak yapıya sahiptik. Bugün yüzde 80 oranında yerli ve milli orana sahibiz."

"Dsotlarımızın her zaman yanındayız"

"Teknolojideki birikimleri dostlarımızla paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Dostlarımızın hak ve hakkaniyet mücadelesinde hep yanlarında olduk. Bu imkanlarımız sayesinde diplomasi ve insani ilişkilerde gelişme gösterdik."

"Önümüzdeki yıllarda biz kendi vizyonumuzu hayata geçirmeyi sürdürdükçe tüm insanlık, medeniyet güneşimizin şefkat ve adalet ışığından faydalanacaktır."