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Erdoğan: Şanlı komutan Sultan Alparslan'ı şükranla yad ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 952. yılında, Ahlat Etkinlik Alanı’nda düzenlenen programda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet nesli olarak birlikte geleceğe yürüyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Etkinlik Alanı’nda düzenlenen programda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet nesli olarak birlikte geleceğe yürüyoruz.

"Türk milletinin şanlı tarihini öğrenmek isteyenler Ahlat'ı ve Malazgirt'i ziyaret etsin. Ahlat 8 bin 200 ecdad mezarıyla birlikte bu topraklarındaki mevcudiyetimizin belgesidir."

"Anadolu'nun fatihi Malazgirt destanının şanlı komutanı Sultan Alparslan'ı ve tüm şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla yad ediyorum."

"Ahlat yolunda vefat eden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun hocamıza bir kez daha rahmet diliyorum."

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