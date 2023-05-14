Erdoğan: "Sandıkların başından ayrılmayın"

Muhabirimiz Ünsal Ergel, AK Parti Genel Merkezi'nden son dakika gelişmelerini paylaşıyor:

"Sandıkların başından ayrılmayın" - 22:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Erdoğan, "14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye’mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir. Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır. Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum. Demokrasi adına oy veren ve seçim çalışmalarında yer alan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum." dedi.

Ali İhsan Yavuz'dan açıklama! - 21:53

Yavuz: Panik havası içinde, devletin kurumlarını suçlayarak bir yere varabilmemiz mümkün değil. Şu anda hem meclis tablosunda hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önde görünüyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk açıklamalar - 20:20

Sayımlar devam ediyor, tüm siyasi parti görevlileri de tüm süreci takip ediyor. YSK'nın yasakları kaldırmasıyla birlikte sonuçlar açıklanmaya başladı. Anadolu Ajansı'nın verilerini bir siyasi partinin beğenip beğenmemesi önemli değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sandığından kendisi çıktı - 19.33

Erdoğan’ın oy kullandığı 3279 numaralı sandıkta sayım tamamlandı. Sandıkta kayıtlı 380 seçmenden 364'ü oy kullandı, 7 oy geçersiz sayılırken, 1 oy da zarfta işaret olduğu için açmadan geçersiz sayıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 212 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 132 oy, Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise 12 oy aldı. Adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye ise oy çıkmadı.