Erdoğan: Sandığın telafisi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Kadınlar Buluşması"nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"14 Mayıs’ta Cumhur İttifakı’na verdiğiniz destek için sizlere tek tek teşekkür ediyorum. Önümüzdeki seçimlerin en kritik aşaması var. Bu pazar bir kez daha hayatımızın en önemli tercihlerinden birini yapacağız."

"27 milyondan fazla insanımızın teveccühüne mazhar olduk. Hiçbir ayrım yapmadan mazlumlara sahip çıkışımızla Türkiye'nin huzurundayız."

"Daha iki hafta öncesine kadar bedava ev vadettiği insanları, oy vermediği için kapı dışarı eden vicdansızlık örneği var."

"Bakanlık pazarlığı alev alev. Toplamda yüzde 1'i zor bulan böyle bir gruba 40 milletvekili dağıtan bir garip insan var. Bir özelliği daha var, hesap uzmanı. Bu nasıl hesap uzmanı ki yüzde 1 bile olmayanlara kalkıp kendi milletvekili sayılarını neredeyse yok edecek sayıda bir oranlar 40 tane milletvekilliği dağıtıyor."

"Sandığın telafisi yok"

"Bizi hedef alarak bize ve milletimizi hedef alarak suçlarını örtmeye çalışıyorlar. Nasıl olsa öndeyiz duygusunun bizi rehavete bırakmasına izin vermeyin. Pazar günü sandıklara sahip çıkmalısınız. Sandığın telafisi yok."

"İnşallah pazar günü hep beraber AK Parti’nin cumhurbaşkanlığı zaferiyle bu işi bitirelim."

"8 Mayıs'ta sandığa kadın elinin gideceğine inanıyorum. 40 yılı bulan siyaset yolculuğumuzda hep kadınlarımızla birlikte yürüdük. Biz bugünlerimize analarımızın hayır duasıyla geldik."

"21 yılda unutulan tüm kötülükler 3 aya sığdırıldı"

"Bu pazar çok önemli. İnşallah benim milletim hesap uzmanlığının en güzel örneğini sandıklarda bunlara verecek. Türk siyasetinin 21 yılda unuttuğu tüm kötülükleri 3 aya sığdırmış bir çapsızlık örneği var."

"Eğer Selo'nun dışarı çıkmasını istiyorsanız, oyları Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz diyor. Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan teröristtir."

"Erdoğan 323 kişiyle bu yola devam ederse, hukuktan başka hiçbir şey tecelli etmez. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti ne diyor? Halka 'it sürüleri' diyorlar."

Meral Akşener'e sert tepki

"Dün akşam Meral hanım diyor ki: Erdoğan batırır, Kemal çıkarır. Bunlar Rabbimizin dediği gibi kulakları var duymaz, gözleri var görmez, kalpler mühürlü. Her şey yalan üzerine kurulu. Ama bu yalanlara da artık bıktık. Gelin pazar günü cevap verelim."

"Kendine ait bir televizyon mecrası var oradan atıp tutuyor ama uyanık gençler var.

Kadınları siyasetin nesnesi olmaktan çıkardık, öznesi haline getirdik. Bizden önce yüzde 2'nin altında olan oranı sürekli artırdık. Bu oran yüzde 20'yi aştı."

"Kadın Kollarımız 6 milyon üyesiyle Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu.

Bize kadın hakları konusunda nutuk atanlar 'ikna odaları'nda bizim yavrularımıza ne zulümler yaptılar, bay bay Kemal önce bunu anlatsın!"

"Bize kadın hakları konusunda nutuk atanlar ikna odaları ile zulmetti. Bu çileyi çeken derdi çekenler hep bizim yakınlarımızdı. İş hayatına kadar her türlü zulmü yaptılar. Bay bay Kemal ne dedi: Bir metrekarelik bez parçası!"