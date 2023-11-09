Erdoğan-Reisi görüşmesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi için bulunduğu Özbekistan'da, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yaşanan insani kriz ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in saldırılarını sonlandırmasının bölge ve dünya barışına hizmet edeceğini belirterek İslam İşbirliği Teşkilatının, düzenlenecek olağanüstü zirvede adil bir çözüme ulaşmak için gayret sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin garantör sorumluluğunu alarak meseleyi çözüme kavuşturmaya hazır olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının ortak tutum alarak İsrail üzerinde baskıyı artırması gerektiğini dile getirdi.