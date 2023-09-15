Erdoğan: Rant değil insan odaklı kentsel dönüşüm!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şûrası'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

Komisyonlarda yapılacak tartışmaların, kentsel dönüşüm çalışmalarına ışık tutacağına inanıyorum. Hazırlıklarına başladığımız Deprem Yasası için de buradaki çalışmalardan istifade edeceğiz.

"Meclis'imiz üzerine düşeni yapacaktır"

Çıkacak kanunla Meclis'imiz üzerine düşeni yapmış olacak. Kentsel dönüşüm yürütülen yerlerde yaşayan vatandaşlardan beklentilerimiz, devletimize bu hususta yardım etmeleridir.

"81 ilimizi depreme hazır hale getireceğiz"

Ülkemizin deprem haritasında belirli fay hatları var. Uzun yıllar boyunca depremle ilgili çalışmalar bu harita üzerinden yürütüldü. Fakat bu haritada şiddetli deprem olmaması gereken yerlerde bile sarsıntılar görüldü. Dolayısıyla 81 ilin tamamını depreme hazır hale getirmeliyiz.

"14 milyon vatandaşımız etkilendi"

6 Şubat depremlerinde 850 bin bağımsız bölüm zarar görmüştür. 14 milyon vatandaşımız bu depremden etkilenmiştir. Söylediğimiz bu rakamlar Avrupa'daki birçok ülkenin nüfusundan bile fazladır.

Yerinde Dönüşüm projesi

Yerinde Dönüşüm projeleri, ruhsattan oturuma kadar tüm aşamalarıyla bakanlığımızın sıkı denetimi ile gerçekleştirilecektir. Önümüzdeki aylarda yapılan konutları hak sahiplerine teslim ederek yeni bir aşamaya geçeceğiz.

"82 milyar TL mali yardımda bulunduk"

Bugün itibarıyla bölgede 186 bin konteynerden oluşan konteyner kentler kurdur. Artık çadır yok, vatandaşlarımızın tamamını konteyner kentlere geçirdik. Depremzedelerimize 82 milyar TL mali yardımda bulunduk. Temmuz ayında ek bütçe ile deprem bölgesine 762 milyar lirayı ayırdık. 2024 yılında afet bölgesi için 1 trilyon liralık bütçe tahsis edeceğiz.

Böylesine geniş çaplı bir afette dünyanın başka hiçbir yerinde bu denli kapsamlı bir yardım faaliyeti yürütülmediğine inanıyorum. Allah devletimize zaval vermesin. Birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirsin.

"Rant değil insan odaklı kentsel dönüşüm"

Rantın değil insanın ön planda olduğu şehircilik anlayışından en ufak bir taviz vermeden 81 ilimizin tamamının çehresini kentsel dönüşüm ile değiştirmeye kararlıyız. Küçük menfaatler için ellerindeki imkanı milletin hzurunu kaçırmak için kullananlara karşı gerekli yaptırımları uyguluyoruz.

Libya'ya yardımlar

Libya'ya insani yardım kapsamında şu an itibarıyla 3 uçak ve 3 gemi gönderdik. Bu gemilerimiz toplam 122 aracı Libya'ya ulaştırıyor.