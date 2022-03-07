Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası! Azak'ta bekletilen gemiler Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le yaptığı görüşmenin detaylarını AK Parti MYK'sıyla paylaştığını belirten Arda Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Erdoğan'ın muhatabı Putin'e iki ülke arasındaki ticarette Euro ve dolar dışında ruble, yuan ve altınla da alışveriş yapabileceklerini söyledi.

Görüşmede Erdoğan, Azak Denizi'nde bekletilen ayçiçek ve buğday hammaddesi yüklü, varış noktası Türkiye olan yaklaşık 30 gemiyi hatırlattı. Putin de söz konusu gemilerin Türkiye'ye çıkışıyla ilgili talimat vereceğini belirtti.

ERDOĞAN'DAN PUTİN'E: HEP BİRLİKTE BARIŞIN YOLUNU AÇALIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Mart (dün) Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapmış olduğu görüşmede Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtmişti.

Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hep birlikte barışın yolunu açalım” çağrısı yapmıştı.