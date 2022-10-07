Erdoğan-Putin görüşmesi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna meselesinin herkesin yararına olacak şekilde barışçıl bir çözüme kavuşturulması noktasında üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını yineledi.
Yorumlar