Erdoğan-Putin görüşmesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna meselesinin herkesin yararına olacak şekilde barışçıl bir çözüme kavuşturulması noktasında üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını yineledi.