Erdoğan: Pazar gününden sonra ortaklar dağılacak. CHP tabanı hesabını soracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı ortak yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Hep kendimizle yarıştık. Türk demokrasisinin en büyük talihsizliği muhalefet. İftiraları var. Kandil'in Meclis'teki uzantısından destek istiyor. Ben bir liderim. Benim uyarmam lazım, teşkilat zafer sarhoşluğuna kapılmamalı."

"Bize Türkiye Yüzyılı ve güçlü Türkiye ideali için oy verin. CHP yerel yönetimde ne yaptı? Biz belediye performansıyla desteği genele taşıdık."

"Terörle mücadele kenara konulamaz. Terörle mücadelede şu an çok iyi konumdayız. Biz kazanırsak kimse kaybetmeyecek. Herkes yatırımını yapacak, istihdam artacak"

"Kadına şiddeti reddediyoruz"

"Terör örgütleri 'Erdoğan'ın kaybetmesi gerekiyor' diyor ama benim Milletim bunlara cevabını 28 Mayıs'ta verecek"

"Kadına şiddeti reddediyoruz. Ne tavsiye edebilir ne de yanında yer alabilirsiniz. Kadınların özgür şekilde yaşaması için adımları biz attık."

"Biz kadınları her alanda destekliyoruz. Kadınlarımız 21 yılda hiçbir hakkını kaybetmedi. 21 yıldır aynı tekerlemeyi söylüyorlar. Bizim ilk icraatımız arkadaşlarımızla bir araya gelip kabineyi süratle kurmak olacak."

"Pazar gününden sonra ortaklar dağılacak"

"Kılıçdaroğlu düne kadar teröristi çıkarma peşindeydi. Samimiyet testini kaybetti. Terörü kaynağında kurutuyoruz. Kılıçdaroğlu'nun beraber hareket ettiklerinin derdi başka."

"Pazar gününden sonra muhalefetin içi karışacak. Ortaklar da dağılacak. CHP tabanı partisine hesabını soracak"

"600 bin sığınmacı yurtlarına döndü"

"Sinan Bey'in katılımında pazarlık yok. Cumhur İttifakı için çalışmalara başladı. Sinan Bey'le ilkesel konular konuştuk. Türk dünyası, terör konularında aynı düşüncedeyiz."

"Suriyeli kardeşlerimizin topraklarına döneceğine inanıyorum. 600 bin sığınmacı yurtlarına döndü. Suriye ile normalleşme olunca bu durum hızlanacak."

"Kılıçdaroğlu'ndan Özdağ'a 3 bakanlık teklif edilmiş. Bundan sonra Yeni Türkiye olacak. Terör örgütleriyle yol yürüyenler emekli olacak."

"Ustalık eserlerimize devam edeceğiz"

"Kriz tellallarına kulak asmayın. Ekonomimizi çökertmek isteyenlere muhalefet ön ayak oluyor. İlk 4 madde ile sorunumuz yok. Bunu söylemek terbiyesizliğin daniskası."

"Kiralar konusunda kiracıları fahiş fiyata kurban etmeyeceğiz. 85 milyonu aşırı kar hırsına kurban etmeyiz. Bu dönem şahlanış dönemi. Ustalık eserlerimizi vermeye devam edeceğiz."