Türkiye'nin gözü Erdoğan-Özel görüşmesinde!

Türkiye'nin gündeminde bugün saat 16:00'da gerçekleşecek Erdoğan-Özel görüşmesi var.

AK Parti ve CHP genel başkanlarının 2016'dan sonra yapacağı ilk görüşme olan Erdoğan-Özel görüşmesi, 8 yıl sonra bir ilk niteliği taşıyor.

CHP Genel Başkanı Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriği için açtığı telefonla başiayan süreç, 23 Nisan Özel Resepsiyonunda Erdoğan'ın Özel ve diğer siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldiği görüşme ile devam etmişti.

Söğütözü'ndeki AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak Erdoğan-Özel görüşmesinde, yeni anayasa başlığının ön plana çıkacağı ve hazırlanacak yeni anayasa taslağı için CHP'nin de desteğinin ve katkılarının istenmesi bekleniyor.

Ayrıca Gazze'de yaşanan son gelişmeler ile emekli maaşları ve atanamayan öğretmenlerin de ikili görüşmede dile getirilmesi bekleniyor.