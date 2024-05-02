Erdoğan-Özel görüşmesi sona erdi!
Ankara’da tüm gözlerin çevrildiği görüşme sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’le bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşme 1,5 saat sürerken, görüşme sonrasında açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Ankara 8 yıl sonra kritik bir görüşmeye sahne oldu.
31 Mart yerel seçimlerin ardından yapılan ilk yüz yüze görüşme, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti.
Görüşme sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. İki liderin görüşmesi 1,5 saat sürdü. İki taraf da görüşme sonrası açıklama yapmadı.
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