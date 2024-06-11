Tarihi görüşme bugün!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette "normalleşme" sürecine yeni bir boyut kazandıracak olan CHP Genel Başkanı Özel'e yapacağı iade-i ziyareti bugün gerçekleştirecek.

18 yıl sonra bir ilk

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek görüşme saat 16:00'da başlayacak. Görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl aranın ardından CHP Genel Merkezi'ne yapacağı ilk ziyaret olarak tarihi bir önem taşıyor.

Yeni anayasa süreci ve ekonomi

Görüşmenin ana gündem maddelerinde yeni anayasa süreci, ekonomide yaşanan gelişmeler ve bu konuda atılması beklenen adımlar olacak.

Özel'den Kavala ve Sinan Ateş talebi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Osman Kavala ve Sinan Ateş davaları ile ilgili bazı taleplerini ileteceği öğrenildi.