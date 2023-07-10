Erdoğan: Önce AB’de önümüzü açın, biz de İsveç’in önünü açalım

NATO zirvesi öncesi açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Önce AB’de önümüzü açın, biz de İsveç’in önünü açalım.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Ukrayna başta olmak üzere ortakları desteklemek üzere Madrid Zirvesi'nde aldığımız kararları gözden geçireceğiz. NATO Ukrayna konseyinin ilk toplantısını da tertipleyeceğiz.

NATO Zirvesi’nde önemli kararlara imza atacağız. Haksız kısıtlamalar bizi sınırlandırıyor. Müttefiklere yanlıştan dönmelerini söyleyeceğiz.

İsveç'e NATO vizesi

İsveç konusunda süreç devam ediyor. Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Stoltenberg ve İsveç Başbakanı ile akşam görüşeceğiz.

Zirvede (NATO) Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım.

Avrupa Birliği mesajı

Milletimizin bizden bir beklentisi vardır. Önce AB'de Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım.

Şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek harekat bölgesinde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Şimşek harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan roket saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günergök ve Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş'ın ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.