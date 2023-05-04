Erdoğan: Omuz omuza zafere koşuyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak omuz omuza zafere koşuyoruz." diye sözlerine başladı.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Şu anda Samsun'da caddeler hariç 120 bin kişi var. İşte meydanı görün. Türkiye iradesine ve geleceğine sahip çıkıyor. Gençlerimiz Türkiye Yüzyılı vizyonumuza sahip çıkıyor. Emeklilerimiz, işçilerimiz verdiğimiz mücadeleye sahip çıkıyor. Milletimizin tamamı bu ülke için kurduğumuz hayallere sahip çıkıyor. Cumhur İttifakı olarak zincirleri kıra kıra hep beraber zafere koşuyoruz. 85 milyon olarak emin adımlarla Türkiye Yüzyılı'na gidiyoruz.

"80 yılda yapılamayan eseri bu ülkeye 21 yılda kazandırdık"

14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? Samsun'da yeniden tarih yazıyor muyuz? İstiklal harbimizin kıvılcımını ateşleyen Samsun budur. Şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum. Bizim ne makam ne koltuk ne unvan gibi bir derdimiz var. Bizim derdimiz milletimize layıkıyla hizmet etmektir. 80 yılda yapılamayan eseri bu ülkeye 21 yılda kazandırdık.

"Kalkınma hamleleri bizimle gerçekleşti"

Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamleleri bizimle gerçekleşti. Sağlık sistemini sizlerle beraber bugünkü modern hale getirdik. Avrupa'nın en konforlu yollarını, en büyük havalimanlarını, en yeni hızlı trenlerini ülkemize beraber kazandırdık.

"Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla ne görüştün açıkla"

Bay Bay Kemal teröristlerle yürüyor, talimatı Kandil'den alıyor. Bunlar Diyarbakır annelerinin o yavrularını dağa kaçıranlar değil mi? Bay Bay Kemal bunlarla el ele yürüyor. 14 Mayıs'tan sonra da Cumhur İttifakı'nın iş başında olması bunun için çok önemli.

Bay Bay Kemal, yalan ve takiye ile milletimi kandıracağını zannediyor. Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla ne görüştün açıkla.

Kılıçdaroğlu'na LGBT tepkisi

14 Mayıs'ta CHP'ye gereken dersi veriyor muyuz? Kale içeriden fethedilir, hanım kardeşlerimin işi çok önemli. Beyler ve gençler, sizler de tüm arkadaşlarınıza ulaşacaksınız. Diyeceksiniz ki 'Bizim bu ülkeye kazandıracak daha çok işimiz var'. Bay Bay Kemal'in ülkemize kazandırdığı bir şey yok. Bizler daha yaşatacak zaferlerin peşindeyiz. Bizi menzile ulaştıracak yol haritasını hazırladık. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal'in partisini Cumhuriyet düşmanlarının, LGBT savunucularının, manda ve himaye peşinde koşanların cirit attığı bir yere çevirdi.

"Pensilvanya'da 8 saat kimlerle konuştu, söylemiyor"

Pensilvanya'daki hamburgercide 8 saat kimlerle konuştu, söylemiyor. İHA'dan, SİHA'dan, Anka'dan, KAAN'dan neden rahatsız olduğunu açıklamıyor. Batılı büyükelçilere neler taahhüt ettiklerini çok iyi biliyoruz.