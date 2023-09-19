 Erdoğan o soruya böyle yanıt verdi: Saygı duyacaksın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, Amerikan PBS kanalının konuğu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, verdiği röportajda Türkiye'nin iç ve dış politikasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Program sunucusu Amna Nawaz'ın Türkiye'de "üst düzey tutuklamalar" bulunduğunu belirtip, sözü Sedef Kabaş, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya getirerek yönelttiği "Bu kişileri susturmaya mı çalışıyorsunuz? Söz konusu kişilerden tehdit algılıyor musunuz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert yanıt geldi.

"Kavala, protestoların finansörüydü"

"Sizi bu niye bu kadar ilgilendiriyor? Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde bu tür kararları yargı verir. Eğer yargı bu yönde bir karar vermişse, o zaman yargının verdiği bu karara saygı duyalım. Ben yargı adına konuşacak durumda değilim. Bahsettiğiniz bu kişi (Kavala) protestoların finansörüydü."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında davalarla ilgili olarak "Ben onlarla uğraşacak değilim" diyerek, kararların yargı tarafından verildiğinin altını bir kez daha çizdi.

Sunucu sözünü kesmeye çalıştı: “Kesmeye hakkın yok. Saygı duyacaksın”

Selahattin Demirtaş'ın terörist olduğunu ve 200'den fazla kişinin ölümüne yol açtığını, bu nedenle yargının bir karar verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sunucusunun sözünü kesmeye çalışması üzerine, "Kesmeye hakkın yok. Saygı duyacaksın, yargının verdiği karara saygı duyacaksın. Amerikan yargısı yargı da Türkiye'nin yargısı yargı değil mi? Türkiye'nin yargısına da saygı duymaya mecbursunuz" ifadelerini kullandı.

“Bu insanlar terörü destekliyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de hapsedildiği öne sürülen gazetecilerle ilgili soruya cevaben de "Eğer teröre destek verdiyseler, onlar terörü destekliyorlarsa, dünyanın neresinde özgürce yaşayabilir veya dolaşabilirler? Bu insanlar terörü destekliyor ve bu kişiler hakkında yargı kararını veriyor" ifadelerini kullandı.