Erdoğan: "Netanyahu, bölgemizi tehlikeye atıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da “44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi”nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

Türkiye, uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olma vasfını koruyor. Türk ekonomisine güvenen kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız.

Riyad'da düzenlediğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi ile Filistin halkı ile dayanışmamızı açıkça belli ettik. Zirvede alınan kararların takibini yapmamız önemlidir. Dışişleri Bakanları temas grubu çeşitli ülkelerde görüşmeler yürüttü, devam da edecekler.

Türkiye, uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olma vasfını koruyor. Türk ekonomisine güvenen kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız.

Riyad'da düzenlediğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi ile Filistin halkı ile dayanışmamızı açıkça belli ettik. Zirvede alınan kararların takibini yapmamız önemlidir. Dışişleri Bakanları temas grubu çeşitli ülkelerde görüşmeler yürüttü, devam da edecekler.

Türkiye, uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olma vasfını koruyor. Türk ekonomisine güvenen kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız.

Riyad'da düzenlediğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi ile Filistin halkı ile dayanışmamızı açıkça belli ettik. Zirvede alınan kararların takibini yapmamız önemlidir. Dışişleri Bakanları temas grubu çeşitli ülkelerde görüşmeler yürüttü, devam da edecekler.

"NETANYAHU YÖNETİMİ SİYASİ ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN TÜM BÖLGEYİ TEHLİKEYE ATIYOR"

Katar'ın esir takası ve insani ara konusundaki çabalarını takdir ediyoruz. Ancak Netanyahu yönetimi siyasi ömrünü uzatmak uğruna tüm bölgeyi tehlikeye atıyor. İsrail'in işlediği suçlar yanlarına kar kalmamalıdır.

"SORUMLULUK ALMAYA HAZIRIZ"

Türkiye olarak insani yardımlarımızı sürdürüyoruz. Garantörlük dahil bölge ülkeleri ile birlikte sorumluluk almaya hazır olduğumuzu açıkladık.

Körfez İşbirliği Konseyi'nin kendi içinde kurumsal yapısını güçlendirme çabalarını takdirle takip ediyoruz. Körfez bölgesi ile yakın temasımızı ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı temelinde sürdürmeye niyetli olduğumuzu da belirtmek isterim.

SURİYE VURGUSU

Bugüne kadar 12 uçak ve 2 sivil gemi dolusu yardım malzemesini sevk ettik. Yaralıların Türkiye'ye intikalini sağladık. Önceliğimiz kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasının ehemmiyeti bir kez daha görüldü.

Suriye ihtilafında siyasi bir çözüm hedefliyoruz. Sığınmacıların güvenli bir şekilde geri dönüşleri için koşulların oluşması gerekiyor.

Gazze'deki mezalimin Suriye'yi de kapsayacak savaşa dönüşmesine fırsat vermemeliyiz.