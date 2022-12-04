Erdoğan: Ne sağda, ne solda, siyasetin merkezindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa Gençlik Buluşması" kapsamında Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

“Sevgili gençler, Şanlıurfa'nın saygı değer güzel insanları ve büyük sanatçı kardeşimiz İbrahim Tatlıses ile güzel anlar yaşıyoruz. Kültür merkezimiz hayırlı olsun. Şanlıurfa'mız Türkiye'nin en genç şehri. Sadece Şanlıurfa'dan oy kullanacak 250 bin gencimiz var. Böyle bir şehirde gençlerle bir araya gelmenin, bende genç bir Cumhurbaşkanı olarak mutluluğunu yaşıyorum

"Siyasetin merkezindeyiz"

İnanın bunca yıllık tecrübemize rağmen bizim de ufkumuz genişliyor. Türkiye’de gençlik teşkilatını partisinin angaryasını yaptıracak bir iş değil de politikasının merkezine yerleştirmiş ilk parti biziz. Biz ne sağdayız ne de solda. Biz siyasetin merkezindeyiz. Ve Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye vizyonuyla hazırlamaya karşılarken en çok da sizlerin gayretine güveniyoruz.

"Çok yakında sizlere devredeceğiz"

Türkiye siyasetinde bu kardeşiniz, abiniz dışında gençlik kollarından gelmiş kimse yok. 18-20 yaşından itibaren gençlik kollarında yetişmiş bir siyasetçiyim. Diğerleri öyle değil, gökten zembille inmişler. Gençlik yıllarıyla birlikte siyasette yarım asrı geriden bırakan büyüğünüz olarak artık sizlerin misafiri olduğunu rahatça söyleyebilirim. Biz kutlu bayrağı, emaneti nasıl daha önceki nesillerden geri aldıysak çok yakında sizlere devredeceğiz. Bizden önceki kuşak ve bizim kuşağımız demokrasi ve kalkınma bakımından Türkiye'nin belki de en sancılı dönemini yaşadı.

Hem altyapı hem özgürlükler konusunda yoklukların ülkesinden bölgesel ve küresel bir ülkeye ulaşmak elbette kolay değildir. Şanlıurfa'nın havalimanı böyle güzel yolları mı vardı? Nerede...

İbrahim Bey ne diyor. İstanbul'dan çıkıp buraya yol değiştirmeden geliyorsun. Eskiden 24 saattir şimdi 12-13 saat. Bu kadim mücadelenin en zor kısmını geride bıraktık. Artık ödediğimiz bedellerin, döktüğümüz alın terinin karşılığını alma vakti gelmiştir. Bunu sizinle alacağız. Artık dünyaya şöyle bakacağız; biz dünyaya değil artık dünya Türkiye'ye baksın. Bunu sizlerle beraber başaracağız.

Hamasetle, demagojiyle, yönlendirilemeyecek bu gençliğin azim ve kararlılığından aldığımız güçle 2023'e hazırlanıyoruz. Göreve geldik, Türkiye'de 76 üniversite vardı. Ama şimdi 81 ilimizde 208 ilimiz var.

"Şanlıurfa'da zihin devrimi yapacağız"

Bugün Bay Kemal güya zihinde ne var ne yok bunları anlatıyormuş. Elin birilerini toparlamış etmiş, uyuyanlar mı ararsın. Bunun yanında ne dediği anlaşılmayan sözler mi ararsın. Biz dedik ki Şanlıurfa'da zihin devrimi yapacağız. Ve bugün yaptık ve açıkladık.

Vizyon orada değil, vizyon burada, Şanlıurfa'da. Yarına dair vizyonun kalemşörleri gençler sizsiniz. Kendinize güvenin, inanın. Yarının programını da projesini de sizler hazırlayacaksınız, beraber hazırlayacağız. Bunu kimse inkar edemez."

Karadeniz gazı

Şu anda 540 yeni yeni sondaj çalışmaları var. Sayın Putin'in ifadesiyle Türkiye'yi bir hat yapma durumu. Avrupa'ya sağa sola neyse gidecek olan doğal gazın Türkiye üzerinden dağıtımının yapılması gibi bir düşünce var. Biz de şu an onun hazırlıkları içerisindeyiz.