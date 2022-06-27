Erdoğan müjdesini vermişti! Başvurular bugün başlıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 50'ye yakın düzenli sosyal yardım programları var. Devlet, sosyal yardım şemsiyesini genişletti.

Milyonlarca ihtiyaç sahibinin dört gözle beklediği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 15 milyar liralık 'Türkiye Aile Destek Programı' başvuruları bugün başlıyor.

Sabah'ın haberine göre, mevcut sosyal yardım yararlanıcıları yoksulluğun yanında başkaca dezavantajları da olan gruplardı, bu paketle ekstra bir dezavantaja gerek kalmaksızın, sosyoekonomik düzeyi belirlenenin altında olan vatandaşlara da sosyal yardım desteği sağlanacak.

Türkiye Aile Destek Programı'nın detayları belli oldu. Devletin verdiği aile desteği ile ilgili merak edilen soruların yanıtları şöyle:

DESTEKTEN KİMLER FAYDALANACAK?

İhtiyaç sahibi herkes destekten yaralanacak. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da destekten faydalanacak.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Başvurular e devlet üzerinden alınacak. E-devlet kullanmayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına(SYDV) ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu yapabilecek.

DESTEK KAÇ KEZ VERİLECEK?

Destek 12 ay boyunca düzenli olarak verilecek.

DESTEK MİKTARI NE KADAR?

Hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak.

İLK DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Türkiye Aile Destek Programı ilk destek ödemesi Kurban Bayramı öncesi verilecek.