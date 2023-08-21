Erdoğan: Milletimizin lokmasına göz dikenlere müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki saat 16.30'da başlayan toplantı 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Macaristan'la ticaretimizi 6 milyar dolara çıkaracağız"

"Üç kıtanın tam merkezinde yer alan ülkemizin tarihi ve coğrafi açıdan potansiyelini kullanabilmesini sağladık. Türkiye'nin büyük ve kapsamlı bir gücü temsil ettiğini sadece söylemde bırakmıyor, duruşumuzla da ispat ediyoruz. Avrupa ile ilişkilerimiz karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde gelişiyor. Dün Viktor Orban'ın davetiyle gerçekleştirdiğimiz Macaristan ziyaretimiz bunun örneğidir. Bu sene 3,5 milyar dolar seviyesinde olan ikili ticaretimizi en kısa sürede 6 milyar dolara çıkarmakta kararlıyız."

"KKTC'de BM müdahalesi hukuki ve insani değil"

"Pile köyünde yaşayan Kıbrıs Türkü'nün kendi vatan topraklarına ulaşımını engellemek ne hukukidir ne insanidir. BM Barış Gücü askerlerinin KKTC'nin egemenlik alanındaki topraklara yönelik fiziki müdahalesi bizim için asla kabul edilebilir durum değildir. Barış Gücü, gerek köylülere fiziki müdahalesi gerek sonrasında talihsiz açıklamalarla tarafsızlığına gölge düşürmüş, yaralı itibarını daha da zedelemiştir."

"Güney sınırımızda yapılmak istenen oldubittilere de göz yummayacağız. Sınırlarımızın her karışını güvenli hale getireceğiz."

"AB'nin yaptığı açıklama çok talihsiz"

"Uluslararası hukuka aykırı davranışlar bölgede tansiyonu yükseltmiştir. Bu müdahaleyi iyi niyetli bulmuyoruz. Beklentimiz isminin hakkını vererek adadaki tüm tarafların ihtiyaçlarına katkıda bulunmasıdır. Garantör bir devlet olarak, ara bölge başta olmak üzere Ada'daki emrivakilere ve hukuksuzluklara rıza göstermeyeceğimiz bilinmelidir. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi Rum kesiminin hak hukuk tanımaz, uzlaşmaz tavrıyla bırakmayacağız."

"Müjdelerimizi yakında paylaşacağız"

Ekonomideki olumlu sinyallerden biri de Merkez Bankası'ndaki rezerv artışıdır. Uluslararası yatırımcılarda ekonomimizdeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Finansal piyasalarda risk göstergesi olarak takip edilen CDS göstergesinin mayıs ayında yarı yarıya azalması bunun göstergesidir.

Bankalardaki mevduatın Türk Lirasına geçişini teşvik edeceğiz.

Deprem bölgesine tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik toplum yararına programların süresini dokuz ay uzattık. Deprem bölgesinde istihdamın canlandırılmasına yönelik müjdelerimizi yakında açıklayacağız.

Enflasyon açıklaması

"Her fırsatta altını çizdiğim gibi ülkemizin son 10 yılda maruz kaldığı siyasi saldırıya, terör örgütleri üzerinden organize edilen güvenlik tehditlerine ekonomik tuzaklarda eşlik etmiştir. 2018 yılından bu yana alenen ekonomimizi mahvetme hezeyanına kadar varmıştır."

"Mayıs seçimleri öncesinde de yine aynı senaryolar devreye alınmıştır. Bu süreçte milyarlarca doların bilinçli bir şekilde piyasadan çekilmesine kadar nice oyunlar oynanmıştır. Milli iradenin tercihi Türkiye Yüzyılı'ndan yana olunca hevesler kursaklarda kalmış ancak ekonomiyi sarsmıştır."

"Bugün Türkiye'nin ekonomik sorunları var ama bu sorunları aşacak programımız ve potansiyelimiz mevcuttur. Son dönemlerde yaşanan ekonomik gelişmelerin sabit olacağından kimse şüphe duymasın. Son aylarda ülkemizin risk primindeki düşüş, yurt dışı borçlanma faizlerinde azalma ve rezervlerdeki iyileşme sonuç verdiğini gösteriyor."

"Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu her geçen gün daha da iyi görüyoruz. Düzenlemelere aykırı hareket ettiği tespit edilen otomobil sektöründe 211 milyon lira ticari tedbir cezası verildi. Milletimizin lokmasına göz diken aç gözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bugünkü toplantımızda bu konuda atılabilecek ilave adımları da değerlendirdik."

"Milletimizden biraz daha sabır rica ediyoruz"

"Arttırdığımız vergiler memurlarımıza, asgari ücretlilerimize ve emeklilere yaptığımız ücret artışı enflasyon üzerindeki etkisini azaltacağız. Ekonomide birinci önceliğimiz tüm vatandaşlarımızın refah seviyesini en üst seviyeye çıkarmaktır. Milletimizin alım gücünü yeniden eskisinin de üzerine yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Esnafından, emeklisine tüm vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmaları, güvenmeleri ve attığımız adımların arkasında durmalarını rica ediyoruz."