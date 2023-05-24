Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Milletimiz 14 Mayıs’ta, koltuk paylaşımı üzerine kurulu; kavgasız, gürültüsüz, hilesiz-hurdasız günleri geçmeyen koalisyon masasına onay vermemiştir.

Ülkemizi 3 ayda, 5 ayda, 8 ayda bir hükûmetlerin değiştiği eski kaotik günlerine geri döndürme tekliflerini reddetmiştir.

İktidara giden yolu millî irade yerine Kandil’de ve Pensilvanya’da arayanlara kırmızı kart göstermiştir.

Ekonomisini Londra’daki tefecilere ve IMF komiserlerine teslim etmek isteyenlere “hadi oradan” demiştir.

Yabancı dergi kapakları üzerinden kendisine parmak sallayan güçlere teslim olmayacağını böylece ilan etmiştir.

Mecliste çoğunluğu 323 milletvekiliyle Cumhur İttifakı’na vermesi hem güvenin göstergesi hem de irade beyanıdır.

14 Mayıs’ta “İstikrar Sürsün, Türkiye Büyüsün” diyen tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Meclis'te oluşan bu tabloyu daha da güçlendirerek 28 Mayıs’a taşıyacağımıza inanıyorum." ifadelerine yer verdi.