Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı

Bakan Güler ve beraberindeki heyet, 6. Kolordu Komutanlığına ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığına geçerek burada görev yapan Mehmetçik'in yeni yılını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla bölgede görev yapan askerlere seslenerek, yeni yıllarını kutladı.

"Suriye sınırlarındaki bu mücadelede aldığımız neticeler, oralarda verdikleri kahramanca mücadele her an bizim için nedenli güvende olduğumuzun işaretidir." diyen Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"2023 yılını nasıl geride bıraktığımızı, bırakmakta olduğumuzu herhalde anlatmaya gerek yok. Ama umuyorum ki bundan sonraki süreçte biz kahramanlarımızla birlikte güvendeyiz, güvenlikteyiz ve bu şekilde de yolumuza Allah'ın izniyle devam edeceğiz.

Ben bütün er, erbaş, bütün komutanlarımızın gözlerinden öpüyorum ve 2024'ün de hayırlara vesile olmasın Allah'tan diliyorum. Sizlere selam, sevgi, saygılarımı gönderiyorum."